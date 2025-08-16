Vana Durgamma: భారీ వరదలు.. నీట మునిగిన ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయం
ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం, ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయం భారీ వరదల కారణంగా వరుసగా మూడవ రోజు కూడా నీట మునిగిపోయింది. అయినప్పటికీ ఆలయ అధికారులు భక్తుల దర్శనానికి వీలుగా రాజగోపురం వద్ద అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
కొత్త ప్రదేశంలో ప్రత్యేక అభిషేక ఆచారాలు, అలంకార నైవేద్యాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సింగూర్లోని నక్క వాగు నుండి వనదుర్గ సరస్సులోకి 25,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో వనదుర్గ ఒడ్డు ప్రస్తుతం పొంగి ప్రవహిస్తోంది.
ఫలితంగా, గర్భగుడి ముందు ఉన్న నది రాజగోపురం దాటి వేగంగా ప్రవహిస్తోంది భక్తుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి, అవుట్పోస్ట్ సిబ్బంది వనదుర్గ ఆనకట్ట చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాన్ని బారికేడ్లతో మూసివేసి, ఆలయ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశాన్ని పరిమితం చేస్తూ గట్టి భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.
వరద నీరు తగ్గిన తర్వాత గర్భగుడిలో సాధారణ దర్శనం తిరిగి ప్రారంభమవుతుందని ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. నీటిపారుదల శాఖ పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది.