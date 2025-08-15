Independence Day: తెలంగాణ అంతటా దేశభక్తితో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు
గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఇతర ప్రముఖుల నుండి సామాన్యుల వరకు శుక్రవారం తెలంగాణ అంతటా దేశభక్తి, ఉత్సాహంతో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. రాజ్ భవన్లో వర్మ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించగా, ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడి చారిత్రాత్మక గోల్కొండ కోటలో జరిగిన అధికారిక వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. బిఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కె టి రామారావు, రాష్ట్ర బిజెపి అధ్యక్షుడు ఎన్ రాంచందర్ రావు నగరంలోని తమ పార్టీ కార్యాలయాల్లో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు.
యాకుత్పురా, మొఘల్పురా, ముషీరాబాద్ మరియు మదీనా ఎక్స్ రోడ్లతో సహా నగరంలోని వివిధ ప్రదేశాలలో జరిగిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు ఏఐఎంఐఎం అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ హాజరయ్యారు. అదే సమయంలో, సామాన్యులు కూడా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నారు.
అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లు, పబ్లిక్ రోడ్లు మరియు ఇతర ప్రాంతాలలో లౌడ్స్పీకర్లలో దేశభక్తి గీతాలతో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. కేంద్రం 'హర్ ఘర్ తిరంగ' ప్రచారంలో భాగంగా చాలా మంది తమ ఇళ్ల వద్ద జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు.