Delivery Boy: డెలివరీ పర్సన్తో సహజీవనం చేసిన మైనర్ బాలిక.. తర్వాత ఏమైందంటే?
మైనర్ బాలికలు తమ కుటుంబాలకు అవమానం కలిగించడమే కాకుండా వారి భవిష్యత్తును కూడా ప్రమాదంలో పడేసే చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల ఫిల్మ్ నగర్లో ఇలాంటి కలకలం రేపే సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మహబూబ్నగర్కు చెందిన 16 ఏళ్ల బాలిక తన తల్లిదండ్రులు కుదిర్చిన వివాహం నుండి తప్పించుకోవడానికి ఏడాది క్రితం ఇంటి నుండి పారిపోయింది.
చివరికి ఆమె హైదరాబాద్లోని ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో రిసెప్షనిస్ట్గా ఉద్యోగం సంపాదించింది. పూర్తి వివరాలు అస్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆమె 19 ఏళ్ల అబ్బాయితో నివసిస్తున్నట్లు తేలింది. ఆ అబ్బాయి డెలివరీ పర్సన్గా పనిచేస్తున్నాడు. అమ్మాయి ఫిల్మ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అద్దె వసతి గృహంలో సహజీవనం చేస్తోంది.
ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులను తప్పుదారి పట్టించి, తాను హాస్టల్లో నివసిస్తున్నానని చెప్పింది. అయితే, ఆ అబ్బాయి ఆమెను శారీరకంగా వేధించడం ప్రారంభించినప్పుడు పరిస్థితి గందరగోళంగా మారింది. సహాయం కోరుతూ, ఆ అమ్మాయి తన పరిస్థితి గురించి తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలని నిర్ణయించుకుంది.
నిజం తెలుసుకున్న తర్వాత, ఆ అమ్మాయి తన ఆచూకీని పంచుకుంది. ఆమె తల్లిదండ్రులు వెంటనే ఆమెను వెతకడానికి బయలుదేరారు. వారు ఫిల్మ్ నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ అబ్బాయి ఒక మైనర్ను సంబంధంలోకి దింపాడని ఆరోపిస్తున్నారు. పోలీసులు ప్రస్తుతం ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.