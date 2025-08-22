హైదరాబాద్లో మరో సైబర్ మోసం కేసు నమోదైంది. ఈసారి అమీర్పేటకు చెందిన వృద్ధుడిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు సైబర్ నేరస్థులు. 81 ఏళ్ల రిటైర్డ్ వ్యక్తి ఆన్లైన్ హనీ ట్రాప్ స్కామ్లో చిక్కుకుని రూ.7.11 లక్షలు పోగొట్టుకున్నాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. బాధితుడికి మొదట మాయా రాజ్పుత్ అనే మహిళ నుండి వాట్సాప్ సందేశం వచ్చింది. సాధారణ చాట్లు త్వరలోనే తరచుగా సంభాషణలుగా మారాయి. ఆపై వారిద్దరి బంధం బలపడింది. తరువాతే అసలు మోసం జరిగింది. వైద్య ఖర్చులకు, తాకట్టు పెట్టిన బంగారు ఆభరణాలను విడిపించడానికి డబ్బు అత్యవసరంగా అవసరమని వారు పేర్కొన్నారు. బాధితుడు ఆ కథను నమ్మి, అనేకసార్లు డబ్బును బదిలీ చేశాడు. కొన్ని వారాలలో, స్కామర్లు రూ.7.11 లక్షలు వసూలు చేశారు. ఆపదలో ఉన్న ఒకరికి తాను సహాయం చేస్తున్నానని నమ్మి, ఆ వృద్ధుడు మోసం గురించి తెలియకుండానే డబ్బు పంపడం కొనసాగించాడు. అయితే ఆ తర్వాతే అది మోసం అని తెలిసింది. ఆపై ఆ వ్యక్తి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అధికారులు కేసు నమోదు చేసి నిందితులను పట్టుకున్నారు. అలాగే పౌరులు, ముఖ్యంగా సీనియర్లు, ఆన్లైన్లో తెలియని కాల్స్, సందేశాల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కేసు హనీ ట్రాప్ స్కామ్ల పెరుగుతున్న ప్రమాదాన్ని ఎత్తిచూపుతోంది.