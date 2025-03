మంచినీళ్ల కోసం వచ్చి మంగళసూత్రం లాక్కెళ్లిన ముసుగుదొంగ (Video)

హైదరాబాద్ మహానగరంలో చైన్ స్నాచింగ్ దొంగలు ఎక్కువైపోతున్నారు. సూటుబూటు వేసుకుని ఏదో ఒక సాకుతో ఇంట్లోకి వచ్చి మహిళల మెడలో ఉండే విలువైన బంగారు ఆభరణాలను లాక్కెళుతున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్‌లో మంచినీళ్లు కావాలంటూ ముసుగు ధరించి వచ్చిన ఓ చైన్ స్నాచర్... మహిళ మెడలోని మంగళ సూత్రాన్ని లాక్కెళ్లాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. కేపీహెచ్‌బీ టెంపుల్ బస్టాప్ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసు వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఓ మహిళ ఉదయాన్నే నిద్రలేని ఇంటి వాకిలి శుభ్రం చేసి, ముగ్గు వేసుకుంటుంది. ఇంతలో ఓ యువకుడు ఖాళీ బాటిల్ తీసుకుని వచ్చి మంచినీళ్లు కావాలని అడిగాడు. ఆ వ్యక్తి ముఖానికి మంకీ క్యాప్ ధరించివున్నాడు. మహిళ మంచినీళ్లు తెచ్చేందుకు ఇంటిలోకి వెళ్లగానే ఆ వ్యక్తి గేటు దాటుకుని ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు.

ఆ తర్వాత చడీచప్పుడు కాకుండా ఇంట్లోకి ప్రవేశించి, ఆ మహిళ మెడలోని మంగళసూత్రాన్ని లాక్కుని పారిపోయాడు. దీంతో ఆ మహిళ బిగ్గరగా అరుచుకుంటూ బయటకి వచ్చినా ప్రయోజనం లేకుండాపోయింది. అప్పటికే ఆ దొంగ కంటికి కనిపించకుండా పారిపోయాడు. ఇదంతా సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయింది.

ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా, చైన్ స్నాచింగ్‌కు గురైన మంగళసూత్రం బరువు రెండున్నర సవర్ల మేరకు ఉంటుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు.





Thief Steals Mangalsutra After Asking for Water – Caught on CCTV

In Hyderabad's KBHB area near Temple Bus Stop, a thief tricked a woman by asking for drinking water and fled with her 2.5 tola gold chain while she was drawing a rangoli. pic.twitter.com/2LG3ndE5DJ