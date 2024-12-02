నారాయణ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ పై దాడి..— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) December 2, 2024
రామ్ రెడ్డిని తరిమి తరిమి కొట్టిన పేరెంట్స్
లెక్చరర్ వేధింపులతో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న తనుష్
నారాయణ కాలేజీ వద్ద ఉద్రిక్తత#Medchal #StudentSuicide #NarayanaCollege #BigTV https://t.co/IheezUiXWc pic.twitter.com/gJ9L8bEPHM
లెక్చరర్ వేధింపులు.. బాత్రూంలో ఉరి వేసుకుని చనిపోయిన విద్యార్థి..— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) December 2, 2024
మేడ్చల్ జిల్లా అనోజిగూడ నారాయణ కాలేజీలో ఘటన
ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంపీసీ చదువుతున్న తనుష్ (16)
లెక్చరర్ టార్చర్ చేయడం వల్లే తన కొడుకు చనిపోయాడని తండ్రి ఆరోపణ#Medchal #StudentSuicide #NarayanaCollege #BigTV pic.twitter.com/mHazhzxosP