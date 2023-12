రేవంత్ రెడ్డి ప్రజా దర్బార్ నిర్వహిస్తున్నారని తెలిసి అక్కడికి వందల సంఖ్యలో బాధితులు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం బారులు తీరారు. అందరి సమస్యలను పరిష్కారిస్తామంటూ రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు.

This is Congress Government Praja Dharbar in Telangana.

Where everyone are welcomed without any discrimination which was once upon a time only allowed for KCR garu and his family, ministers & few selected MLA’s, IAS & IPS officers.

Now it’s open for all … #TelanganaCM pic.twitter.com/AZzu0I55m9