యూఎస్ వీసా దొరకలేదు.. మనస్తాపంతో జగిత్యాలలో 25 ఏళ్ల మహిళ ఆత్మహత్య
అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు చదవాలనే తన ప్రణాళికలు విఫలమైన తర్వాత నల్లమోతు హర్షిత అనే 25 ఏళ్ల మహిళ ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. జగిత్యాల పట్టణ మండలం హస్నాబాద్కు చెందిన హర్షిత గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి అమెరికాలో చదువుకోవాలని ఆకాంక్షించిందని పోలీసులు తెలిపారు. పరిచయస్తులను సంప్రదించిన తర్వాత ఆమె అడ్మిషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది.
కానీ అర్హత లేని విశ్వవిద్యాలయానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నందున వీసా నిరాకరించబడింది. వీసా ప్రాసెసింగ్, సంబంధిత ఖర్చులలో ఆమె సుమారు రూ.10 లక్షలు కోల్పోయినట్లు సమాచారం.
అమెరికాకు వెళ్లాలనే తన ప్రణాళికలు విఫలమైన తర్వాత, హర్షిత జర్మనీలో చదువుకోవాలని ప్రణాళిక వేసుకుంది. ఆమె తండ్రి శ్రీనివాస్కు ఈ విషయం తెలియజేసింది. కానీ అతను ఆ ఆలోచనను తిరస్కరించాడు. అతని తిరస్కరణతో కలత చెందిన ఆమె ఆగస్టు 6న పురుగు మందులు తాగింది.
ఆమెను కరీంనగర్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ ఆమె మంగళవారం చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. ఆమె తండ్రి ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.