హైదరాబాద్‌లో గణేశ్‌ విగ్రహాల నిమజ్జనోత్సవం సందర్భంగా జరిగిన శోభాయాత్ర గురువారం అర్ధరాత్రి వరకు జరిగింది. ఈ యాత్రంలో భక్తులతో పాటు బందోబస్తులో పాల్గొన్న పోలీసులు కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. కొన్నిచోట్ల పోలీసులు నాట్యం చేస్తూ శోభాయాత్రలో పాల్గొన్నవారిని ఉర్రూతలూగించారు.

