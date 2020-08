ఎంగిలి పాలలో గేదెలు తాగే మురికి నీటిని కలిపాడు.. షాకింగ్ వీడియో

హైదరాబాద్ నగరంలోని దబీర్‌పురలోని గోల్ఖబార్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, దబీర్‌పుర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గోల్ఖబార్‌కు చెందిన మహ్మద్ సోహైల్ అనే వ్యక్తికి జహంగీర్‌ డెయిరీ ఫామ్ ఉంది. ఈ డెయిరీ ఫామ్‌లో యువకుడు బర్రెలకు మేత వేయడం, బర్రెలను శుభ్రం చేయడం, పాలు పితకడం వంటి పనులు చేస్తున్నాడు.



ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా, వాట్సాప్‌ గ్రూపుల్లో వైరల్ కావడంతో స్థానికులు సోహైల్‌పై పోలీసులక ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో డెయిరీ ఫామ్ యజమానితో పాటు పాడపనికి పాల్పడిన వర్కరుపై భారతీయ శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 269, 272, 273 కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. అలాగా, డెయిరీ ఫామ్‌ను కూడా సీజ్ చేశారు.









#Hyderabad- Case registered against Jahangir Diary Farm, under Dabeerupura Police Station Limits, for adulteration. Case registered against owner, worker under sections 269, 270, 272 IPC. #Telangana pic.twitter.com/N1JUWaXduE