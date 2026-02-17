మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026 (14:45 IST)

Mohan Babu: మోహన్ బాబును చంద్రబాబు మోసం చేశాడా ? ఎందుకంటే...!

Dr. Mohan Babu
డా. మోహన్ బాబు ఈమధ్య కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ప్రచారం అయ్యారు. ఇద్దరు కొడుకుల మధ్య జరిగే అంతర్లీన యుద్ధంలో ఎవరినీ సపోర్ట్ చేయాలో తెలీక సతమతమవుతున్నారు. అలాంటి టైంలో మంచు మనోజ్ కు సినిమా ద్వారా సక్సెస్ వచ్చింది. ఇక తాజాగా మోహన్ బాబు చాలా కాలం తర్వాత నాని సినిమా ది పేరడైజ్ లో ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తున్నాడు. గిరిజన హక్కుల కోసం పోరాడే నాయకుడిగా నాని నటిస్తున్నాడు. మరి మోహన్ బాబు పాత్ర ఏమిటనేది సస్పెన్స్.
 
కాగా, ఇటీవలే తిరుపతిలోని మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీలో అవతవకలపై రాజకీయ పార్టీలవారు అల్లరి చేయడం వారిని అరెస్ట్ చేయడం వంటి సంఘటనలు జరిగాయి. ఇలాంటి పరిణామంలో మోహన్ బాబుతో ఓ దర్శకుడు చేస్తున్న ఇంటర్వ్యూ సోషల్ మీడియాలో బయటకు వచ్చింది. 

 మోహన్ బాబు ను ఓ దర్శకుడు చేస్తున్న ఇంటర్వ్యూలో చంద్రబాబు గురించి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు నెటిజన్లను ఆలోజింపజేశాయి. మోహన్ బాబు మాటల్లో... రాజకీయంగా కానీ, మనసులో నన్ను గాయపరిచింది చంద్రబాబే. హెరిటేజ్ ఫ్రూట్ నాది. నా సంస్థ. నా డబ్బు ఎక్కువ. షేర్ ఎక్కువ. అలాంటి దాన్ని లాగేసుకున్నాడు.
 
డా. రాజశేఖర్ రెడ్డిగారు పాద యాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఓసారి ఆయన ఇంటికి ఆహ్వానించారు. టిఫిన్ కు వెళ్ళాను. అప్పుడు ఆయన అడిగారు. ఏం మోహన్ బాబు మీరు చంద్రబాబు స్నేహితులు గదా. ఎందుకు మీ మధ్య గొడవ అన్నారు. సార్.. మోహన్ బాబు అనేవాడిని రాజశేఖర్ రెడ్డిగారికి పరిచయం చేసింది చంద్రబాబే. అన్నపూర్ణ హోటల్ లోనే కలిశాం. అలాంటిది నా హెరిటేజ్ విషయంలో జరిగిన మోసం గురించి విషయాలు మొత్తం చెప్పాను.  
 
అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారటే. ఏమయ్యా..చంద్రబాబు వాళ్ళ మామయ్యనే వెన్ను పటు పొడిచాడు.  ఆఫ్టరాల్ నీకు చేయడంలో తప్పేముంది. అన్నారు. ఈ వీడియో బైట్ సోషల్ మీడియాలో రన్ అవుతుంది. మరి మోహన్ బాబు ఈ విషయాన్ని ఇంతవరకే పరిమితం చేస్తారా... ది పారడైజ్ సినిమాలో అంశాన్ని చూపిస్తాడా? అనేది నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. వెయిట్ అండ్ సీ..

చంద్రబాబు విజన్‌ను బిల్‌గేట్స్ ప్రశంసించడాన్ని జగన్ జీర్ణించుకోలేకున్నారు : మంత్రి పార్థసారథి

చంద్రబాబు విజన్‌ను బిల్‌గేట్స్ ప్రశంసించడాన్ని జగన్ జీర్ణించుకోలేకున్నారు : మంత్రి పార్థసారథిఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు విజన్‌పై గేట్స్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ బిల్‌గేట్స్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించడాన్ని వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమాత్రం జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారంటూ ఏపీ మంత్రి కె.పార్థసారథి విమర్శించారు. తాజాగా బిల్ గేట్స్ నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో పర్యటించారు. ఈ పర్యటన విజయవంతం కావడంతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి విషం కక్కుతున్నారని మంత్రి పార్థసారథి ఆరోపించారు.

మార్చి 3వ తేదీన శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత - ఎందుకో తెలుసా?

మార్చి 3వ తేదీన శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత - ఎందుకో తెలుసా?మార్చి మూడో తేదీన శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నారు. చంద్రగ్రహణం కారణంగా మార్చి 3వ తేదీన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నట్టు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆలయ అధికారులు కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

బైకుపై అతివేగంగా వచ్చి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టాడు, రెండు ముక్కలైంది, వీడియో

బైకుపై అతివేగంగా వచ్చి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టాడు, రెండు ముక్కలైంది, వీడియోఅతివేగం అనర్థదాయకం ప్రాణానికే ప్రమాదం అని పోలీసు శాఖ ఎన్నిమార్లు చెప్పినా, రహదారుల పక్కన హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టినా వాహనదారుల్లో కొంతమంది వాటిని బేఖాతరు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా ప్రమాదాల బారిన పడి కొంతమంది క్షతగాత్రులవుతుంటే మరికొందరు ప్రాణాలనే పోగొట్టుకుంటున్నారు. మంగళూరులో జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదం భయానకంగా జరిగింది. మోటారు సైకిలుపైన అతివేగంగా వచ్చిన ఓ వ్యక్తి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టాడు. ఆ ధాటికి విద్యుత్ స్తంభం సగానికి విరిగి రోడ్డుపైకి ఒరిగిపోయింది. అతడు ఎగరి పక్కనే పడిపోయాడు. అదృష్టవశాత్తూ విద్యుత్ వైర్లు తెగి కిందపడలేదు కనుక భారీ ప్రమాదం తప్పింది. సదరు వ్యక్తి మాత్రం తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు.

గతంలో పొరపాటున స్టే ఇచ్చాం.. దాన్ని శ్రీలక్ష్మి ఎంజాయ్ చేశారు : సుప్రీంకోర్టు

గతంలో పొరపాటున స్టే ఇచ్చాం.. దాన్ని శ్రీలక్ష్మి ఎంజాయ్ చేశారు : సుప్రీంకోర్టుఓబుళాపురం అక్రమ మైనింగ్ కేసు విచారణ నుంచి తనను విముక్తిరాలిని చేయాలంటూ ఏపీకి చెందిన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిణి శ్రీలక్ష్మి దాఖలు చేసుకున్న డిశ్చార్జ్ పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. ఈ కేసులో విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పింది. ఈ కేసులో గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థిస్తూ విచారణను ఎదుర్కోవాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది.

ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం? హత్య- మృతదేహాన్ని డ్రమ్ములో కుక్కేసాడు

ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం? హత్య- మృతదేహాన్ని డ్రమ్ములో కుక్కేసాడుఅన్నమయ్య జిల్లాలోని మదనపల్లెలో దారుణం జరిగింది. ఏడేళ్ల చిన్నారిని ఇంటికి పక్కనే వుండే కులవర్థన్ అనే కామాంధుడు హత్య చేసి ఆమె మృతదేహాన్ని డ్రమ్ములో కుక్కేసాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మదనపల్లెలో నివాసం వుంటున్న దంపతులకు ఏడేళ్ల కుమార్తె వుంది. ఆమె సోమవారం సాయంత్రం నుంచి కనిపించకుండా పోయింది. దీనితో తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేస్కున్న పోలీసులు సీసీ కెమేరాలను పరిశీలించారు. దీనితో బాలికను కులవర్థన్ ఇంటికి తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు.

