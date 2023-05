నిశ్చితార్థం.. మధ్యలో డిన్నర్ వెళ్లిన పరిణితి చోప్రా-రాఘవ్ జంట (video)

అయితే, ఎలాంటి వివరాలు వెల్లడించని జంట వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. కాగా, ఈ నెల 13న కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వీరిద్దరి నిశ్చితార్థం జరగనుందని సమాచారం. అయితే తమపెళ్లి గురించి పరిణీతి, రాఘవ ఇప్పటిదాకా పెదవి విప్పడం లేదు. అక్టోబర్ చివర్లో వీరి పెళ్లి జరుగుతుందని టాక్ వస్తోంది.

Parineeti Chopra and Raghav Chadha were snapped leaving a restaurant last night! #Pinkvilla #ParineetiChopra #RaghavChadha pic.twitter.com/cyj5FwRRR3