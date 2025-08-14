Samantha: రామ్ చరణ్, కార్తీలతో సినిమాలు చేయనున్న సమంత
రామ్ చరణ్, కార్తీలతో సమంత సినిమాలు చేసేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు తెలుస్తోంది. సమంత తర్వాత సినిమాల గురించి చిన్న చిన్న అప్డేట్లు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. నటనతో పాటు, సమంత తన బ్యానర్ త్రలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ కింద సినిమాలు కూడా నిర్మిస్తోంది. ఇటీవల ఆమె స్వయంగా నిర్మించిన శుభం అనే చిత్రంలో అతిధి పాత్రలో కనిపించింది. ప్రస్తుతం, ఆమె నిర్మిస్తున్న మా ఇంటి బంగారం అనే చిత్రంలో కూడా పనిచేస్తోంది.
అయితే, ఆమె బాలీవుడ్ వెబ్ సిరీస్ రక్త్ బ్రహ్మాండ్: ది బ్లడీ కింగ్డమ్లో భాగం కావడం లేదు. పుష్పలో ఆమె ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిట్ అయిన ప్రదర్శన మాదిరిగానే హై-ఎనర్జీ ఐటెం సాంగ్ కోసం సమంత రామ్ చరణ్తో తిరిగి నటించవచ్చని పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఆమె భవిష్యత్ చిత్రాలపై కూడా అదే స్థాయి ప్రభావాన్ని చూపుతుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాపై అధికారిక ధృవీకరణ లేనప్పటికీ, ఆమె కార్తీతో పాటు కైతీ 2కి లింక్ చేయబడిందని నివేదికలు కూడా ఉన్నాయి. అల్లు అర్జున్, అట్లీ చిత్రంలో ఆమె మహిళా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందనే మునుపటి వార్తలు అబద్ధమని స్పష్టం చేశారు. రామ్ చరణ్, కార్తీలతో కూడా ఈ సినిమాలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.