ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ పేలుడు.. 12కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య
ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన ఈ పేలుడులో మృతుల సంఖ్య 12కి పెరిగిందని, మరో ముగ్గురు గాయపడ్డారని మంగళవారం పోలీసులు తెలిపారు. సోమవారం సాయంత్రం ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలోని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద నెమ్మదిగా కదులుతున్న కారును శక్తివంతమైన పేలుడు ఢీకొట్టింది.
ఈ పేలుడులో తొమ్మిది మంది మరణించారని, మరో 20 మంది గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. మరో ముగ్గురు గాయపడటంతో మృతుల సంఖ్య 12కి చేరుకుందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘోరమైన పేలుడుకు సంబంధించి ఢిల్లీ పోలీసులు మంగళవారం చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల (నివారణ) చట్టం, పేలుడు పదార్థాల చట్టం కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
ఢిల్లీ పోలీసులు పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. విమానాశ్రయం, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ టెర్మినల్స్ వద్ద పటిష్టమైన నిఘా ఉంచడంతో దేశ రాజధాని హై అలర్ట్లో ఉంచబడింది.