Delhi: ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నంబర్ 1 వద్ద పేలుడు- 8మంది మృతి (video)
ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నంబర్ 1 సమీపంలో సోమవారం సాయంత్రం ఒక కారులో పేలుడు సంభవించింది, ఇది భయాందోళనకు గురిచేసింది. పేలుడు శబ్ధాలు వినిపించడంతో స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం అగ్నిమాపక దళం సంఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకుంది.
ఈ పేలుడు కారణంగా, మరో మూడు వాహనాల్లో కూడా మంటలు వ్యాపించాయి. కారు పేలుడు గురించి తమకు కాల్ వచ్చిందని అగ్నిమాపక శాఖ తెలిపింది. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో, ఆపి ఉంచిన కారు పేలిన తర్వాత, ఇతర సీనియర్ అధికారులు కూడా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారని ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు.
ఎర్రకోట సమీపంలోని పాత ఢిల్లీలోని పరిసర ప్రాంతాలు దేశ రాజధానిలో అత్యంత రద్దీగా ఉన్నాయి. ఈ సంఘటన వల్ల జరిగిన నష్టం గురించి వివరాలు ఇంకా అందుబాటులో లేనప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఏడు అగ్నిమాపక యంత్రాలను సంఘటనా స్థలానికి పంపారు. పేలుడు కారణంగా అనేక మంది గాయపడినందున, కొన్ని అంబులెన్స్లను కూడా సంఘటనా స్థలానికి తరలించినట్లు సమాచారం. గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలిస్తున్నారు.