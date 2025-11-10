బిజినెస్ అనలిటిక్స్- ఏఐలో రెండేళ్ల బ్లెండెడ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్‌ ప్రారంభించిన ఐఐఎం అహ్మదాబాద్

భారతదేశ ప్రముఖ మేనేజ్మెంట్ స్కూల్ అయిన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అహ్మదాబాద్ (IIMA) బిజినెస్ అనలిటిక్స్-ఏఐలో తన మార్గదర్శక రెండేళ్ల బ్లెండెడ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. తన క్యాంపస్లో 2025నవంబర్ 6న జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈ ప్రకటన చేసింది. ఈ వినూత్న డిగ్రీ మంజూరు చేసే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అధునాతన విశ్లేషణాత్మక, ఏఐ ఆధారిత సామర్థ్యాలను నాయకత్వం, వ్యూహం, నిర్వహణ నైపుణ్యంతో అనుసంధానించాలనుకునే నిపుణులు, వ్యవస్థాపకుల కోసం రూపొందించబడింది.
ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా, వేగంగా మారుతున్న పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా భవిష్యత్తు ను ఎదుర్కొనే నిర్వహణ కార్యక్రమాలను రూపొందించడంలో ఐఐఎంఏ దీర్ఘకాల నాయకత్వాన్ని ఈ ప్రయోగం నొక్కి చెబుతుంది. అడ్మిషన్ల ప్రకటన, ప్రోగ్రామ్ అత్యాధునిక పాఠ్యాంశాల ప్రజెంటేషన్ ఐఐఎంఏ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ భరత్ భాస్కర్; ఐఐఎంఏ డీన్(ప్రోగ్రామ్స్) ప్రొఫెసర్ దిప్తేష్ ఘోష్; ఐఐఎంఏ చైర్పర్సన్ బ్లెండెడ్ ఎంబీఏ: బిజినెస్ అనలిటిక్స్-ఏఐ, ప్రొఫెసర్ అనింద్య చక్రబర్తి సమక్షంలో జరిగింది. సమకాలీన నాయకత్వం, వ్యూహాత్మక సామర్థ్యాలను అధునాతన డేటా-విశ్లేషణాత్మక, కృత్రిమ మేధస్సు ఫ్రేమ్వర్క్లతో అనుసంధానించగల నిర్వహణ నిపుణుల కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ను అధికారులు ఈ సందర్భంగా నొక్కి చెప్పారు.
మార్కెట్లు డేటా-ఆధారిత నిర్ణయాలకు మారుతున్నప్పుడు, ఏఐ అనేది విలువ గొలుసులలో పొందుపరచబడు తున్నప్పుడు, నిపుణులు తెలివైన, ఉత్పాదక, వృద్ధికి సిద్ధంగా ఉన్న సంస్థలను నిర్మించడానికి అవసరమైన సా మర్థ్యాలను కోరుకుంటారు. భారత్ డేటా-ఏఐ పర్యావరణ వ్యవస్థ ఈ జోరును ప్రతిబింబిస్తుంది. 2025-2030 మధ్య 35.8% CAGRతో భారత్ డేటా అనలిటిక్స్ మార్కెట్ 2030 నాటికి USD 21,286.4 మిలియన్లకు చేరుకుం టుందని అంచనా వేయబడింది. 2024 BCG-NASSCOM నివేదిక కూడా ఏఐ ప్రతిభలో భారత్ నాయకత్వాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఏఐ నైపుణ్య వ్యాప్తిలో భారత్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటి స్థానంలో ఉందని, ఏఐ- రెడీ నిపుణులకు డిమాండ్ 2026 నాటికి ఒక మిలియన్ దాటే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఎంటర్ప్రైజ్ ఫంక్షన్లలో డేటా ఘాతాంక ఉత్పత్తి, ఏఐ/ఎంఎల్ని పెద్ద డేటా ప్లాట్ఫామ్లు, సాధనాలు, అప్లికేషన్లలో వేగంగా పొందుపరచడం ద్వారా ఈ పెరుగుదలకు ఆజ్యం పోస్తోంది. ఈ అవకాశాలకు ప్రతిస్పందనగా ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేషన్స్, సరఫరా గొలుసు, లాజిస్టిక్స్, లీగల్, ఐటీ, హెచ్ఆర్ అంతటా డేటా-ఇంటెన్సివ్ పాత్రలలో నిపుణుల నైపుణ్యాన్ని పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
బిజినెస్ అనలిటిక్స్-ఏఐలో బ్లెండెడ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభం గురించి ఐఐఎంఏ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ భరత్ భాస్కర్ వ్యాఖ్యానిస్తూ, అనలిటిక్స్, ఏఐ అనేవి ఇకపై మద్దతునిచ్చే వ్యవస్థలు మాత్రమే కావు, అవి సంస్థలు పోటీపడే, ఆవిష్కరణలు చేసే, వాటాదారుల విలువను సృష్టించే విధానంలో ప్రధానమైనవిగా ఉంటాయి. ఈ వాస్తవికత లోతైన సాంకేతిక-విశ్లేషణాత్మక పటిమతో నిర్వాహక నైపుణ్యాన్ని అనుసంధానించగల నిపుణుల కోసం అత్యవసర అవసరాన్ని సృష్టించింది. ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ నుండి ఈ రకమైన మొట్టమొదటి సమర్పణతో, మేం ప్రతిష్టాత్మక నిర్వాహకులు, వ్యవస్థాపకులు అధిక-ప్రభావ నైపుణ్యాలను పొందేందుకు, ఏఐ-ఎనేబుల్డ్ వ్యాపార నమూనాలను నేర్చుకోడానికి, డిజిటల్ పరివర్తనలను బాధ్యతాయుతంగా, ఉన్నత స్థాయిలో నడిపించడానికి పటిష్ఠ మార్గాన్ని సృష్టిస్తున్నాం. ఇది రంగాలలో ఆవిష్కరణ, పోటీతత్వం, బాధ్యతాయుతమైన ఏఐ-నేతృత్వ పరివర్తనను రూపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అని అన్నారు.
IIMA డీన్ ప్రొఫెసర్ దిప్తేష్ ఘోష్ తన దృక్పథాన్ని జోడిస్తూ, ఐఐఎం అహ్మదాబాద్లో మేం నిజమైన, సమకాలీన సవాళ్లను, వ్యాపార అస్థిరతను పరిష్కరించే ప్రోగ్రామ్స్ను రూపొందిస్తాం. ఈ బ్లెండెడ్ ఎంబీఏ డేటా, ఏఐ, మంచి నిర్వాహక ధోరణితో క్రాస్-ఫంక్షనల్ సమస్యలను పరిష్కరించే నాయకులను అభివృద్ధి చేస్తుంది. అభ్యాసకులు బహుళ విభాగ సామర్థ్యాన్ని నిర్మిస్తారు, విశ్లేషణలను ఫలితాలుగా అనువదిస్తారు. సాంకేతికత ఆధారిత సందర్భాలలో నమ్మకంగా పురోగమిస్తారు. మా ప్రయత్నం విశ్లేష ణాత్మకంగా బలంగా ఉండే, వ్యూహాత్మక దృక్పథంతో ఉండే ఆధారిత శ్రామిక శక్తిని రూపొందించడం అని అన్నారు.
బ్లెండెడ్ ఎంబీఏ: బిజినెస్ అనలిటిక్స్- ఏఐ చైర్పర్సన్ ప్రొఫెసర్ అనింద్య చక్రబర్తి మాట్లాడుతూ, ఈ రెండేళ్ల బ్లెండెడ్ ఎంబీఏ అనేది ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ యొక్క జనరల్-మేనేజ్మెంట్ పటిష్ఠతను అనలిటిక్స్ అండ్ ఏఐలో అధునాతన సాంకేతిక లోతుతో ఏకం చేస్తుంది. మేం అభ్యాసకులకు డేటా-ఫస్ట్ పరంగా సమస్యలను రూపొందించడం, అధునాతన టూల్కిట్లను వర్తింపజేయడం, ఆయా రంగాలలో బాధ్యతాయుతమైన ఏఐ స్వీకరణకు నాయకత్వం వహించడం నేర్పుతాం. ఇందులో పాల్గొనేవారు విశ్లేషణను ఉన్నతమైన నిర్ణయాలుగా మార్చడం, ప్రభావం కోసం వ్యాపార పరిష్కారాలను ఎలా రూపొందించి అమలు చేయాలో పునరాలోచించడం నేర్చుకుంటారు అని అన్నారు.
బ్లెండెడ్ మోడ్లో అందించబడే ఈ ప్రోగ్రామ్, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత అధ్యాపకులు, బలమైన సహచరుల పరస్పర చర్య ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన మూడు ఆన్-క్యాంపస్ మాడ్యూల్లతో సహా ఐఐఎం అహ్మదాబాద్లోని క్యూరే టెడ్ ఇన్-పర్సన్ టచ్పాయింట్లతో ప్రత్యక్ష, డైరెక్ట్-టు-డివైజ్ లెర్నింగ్ను మిళితం చేస్తుంది. ఇది రెండేళ్లలో ప్రతి దానిలో త్రీ-టర్మ్ నిర్మాణాన్ని అనుసరిస్తుంది. కేస్-బేస్డ్ చర్చలు, క్యాప్స్టోన్ ఎంగేజ్మెంట్లు, యాక్షన్-లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్ల ద్వారా వ్యాపార నిర్వహణ, విశ్లేషణలు, ఏఐని అనుసంధానించే అధునాతన పాఠ్యాంశాలను అందిస్తుంది. అభ్యాసకులు ప్రిడిక్టివ్, ప్రిస్క్రి ప్టివ్ అనలిటిక్స్, ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, హ్యూమన్- ఏఐ భాగస్వామ్యం, మార్పు నిర్వహణ, ఏఐ ఎథిక్స్, పాలసీ-రెగ్యులేషన్, సప్లై చైన్ డిజిటలైజేషన్, జెన్ ఏఐ, ఏజెంట్ ఏఐ వంటి రంగాలలో విస్తరించి ఉన్న 20 ఎలక్టివ్స్ నుండి ఎంచుకోవచ్చు. ఐఐఎంఏ విలక్షణమైన కేస్ పద్ధతి అనేది వాస్తవ-ప్రపంచ వ్యూహాత్మక, కార్యాచరణ, పాలన సందిగ్ధతలను వర్చువల్ తరగతి గదిలోకి తీసుకు వస్తుంది, అభ్యాసకులు వ్యాపార-సంబంధిత సెట్టింగ్లలో విశ్లేషణాత్మక పద్ధతులను వర్తింపజేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం అంతటా అభ్యాసకులు ఐఐఎంఏ ప్రపంచ స్థాయి అభ్యాస మౌలిక సదుపాయాలకు రిమోట్ యాక్సె స్ను పొందుతారు. వీటిలో విక్రమ్ సారాభాయ్ లైబ్రరీ, అధునాతన కంప్యూటింగ్ సౌకర్యాలు, డేటాబేస్ల సమగ్ర సూట్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్ మొదటి సంవత్సరం తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా అవార్డుతో సౌకర్యవంత మైన నిష్క్రమణ ఎంపికను అందిస్తుంది. విజయవంతమైన అభ్యాసకులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఐఐ ఎంఏ పూర్వ విద్యార్థుల నెట్వర్క్లో చేరుతారు.
ఈ ప్రోగ్రామ్లో చేరేందుకు దరఖాస్తుదారులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి కనీసం 50% మొత్తం మార్కులతో లేదా సమానమైన CGPAతో ఏదైనా విభాగంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ/CA/CS/ICWA/CMA లేదా తత్సమానాన్ని కలిగి ఉండాలి. వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్, వ్యవస్థాపకులు మార్చి 31, 2026 నాటికి మూడేళ్ల గ్రాడ్యుయేషన్ (10+2+3+3) తర్వాత కనీసం మూడేళ్ల ఫుల్ టైమ్ అనుభవం లేదా నాలుగేళ్ల గ్రాడ్యుయేషన్(10+2+4+2) తర్వాత రెండేళ్ల ఫుల్ టైమ్ అనుభవం కలిగి ఉండాలి. అభ్యర్థులు గత ఐదేళ్లలో తీసుకున్న చెల్లుబాటు అయ్యే CAT/GMAT/GRE స్కోర్ను సమర్పించాలి (GMAT క్లాసిక్/ఫోకస్, GRE ఆమోదించబడింది; పరీక్ష తేదీలు 1 జనవరి 2021 కంటే ముందువి కాకూడదు) లేదా 2025 డిసెంబర్ 14న జరగనున్న BPGP: BA & AI కోసం రౌండ్-1 IIMA అడ్మిషన్ టెస్ట్కు హాజరు కావాలి.