Red Fort blast: ఢిల్లీలో కారు పేలుడు.. ఎలాంటి పుకార్లను పట్టించుకోవద్దు.. అలెర్ట్
ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటలో జరిగిన పేలుడు ఘటనలో కనీసం ఎనిమిది మంది మరణించగా, మరో డజను మంది గాయపడిన ఘటనపై కేంద్ర మంత్రి రాందాస్ అథవాలే స్పందిస్తూ, బాధిత కుటుంబాలకు తన సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. భద్రతా సంస్థలు సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నాయని తెలిపారు.
ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడు వార్తలు, కొన్ని దృశ్యాలతో పాటు, మా ముందుకు వస్తున్నాయి. దురదృష్టవశాత్తు, ఈ సంఘటనలో కొంత ప్రాణనష్టం, ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి.
అందులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారందరికీ నా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. ఎలాంటి పుకార్లను పట్టించుకోవద్దని నేను సమాజానికి స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. భద్రతా సంస్థలు సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నాయి.
ధృవీకరించబడిన సమాచారం అందిన వెంటనే, దానిపై మాత్రమే ఆధారపడండి. పుకార్లను వ్యాప్తి చేయవద్దు. ప్రస్తుతానికి ఓపిక పట్టండి. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. పరిస్థితి త్వరలో స్పష్టమవుతుందని ఎక్స్లో తెలిపారు. అదేవిధంగా, వికాస్షీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ చీఫ్, బీహార్ డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థి ముఖేష్ సహాని కూడా సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో సోమవారం జరిగిన పేలుడు దేశ రాజధాని అంతటా భయాందోళనలను సృష్టించింది. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఢిల్లీ, ముంబై, ఉత్తరప్రదేశ్లకు హై అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.