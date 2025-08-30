అల్లు రామలింగయ్య భార్య అల్లు కనకరత్నమ్మ మృతి
అల్లు రామలింగయ్య భార్య అల్లు కనకరత్నమ్మ శనివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. ఆమె వయసు 94. కనకరత్నమ్మ ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తల్లి, నటుడు అల్లు అర్జున్ అమ్మమ్మ. ఆమె అంత్యక్రియలు మధ్యాహ్నం కోకాపేటలో జరగనున్నాయి.
కనకరత్నమ్మ మృతి వార్త వినగానే నటులు అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ ఇద్దరూ సినిమా షూటింగ్లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అల్లు అర్జున్ ముంబై నుండి హైదరాబాదు చేరుకుంటున్నారు.
రామ్ చరణ్ మైసూర్లో తన షూటింగ్ను రద్దు చేసుకుని ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం మార్చిలో, కనకరత్నమ్మ హైదరాబాద్లో ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. రెండు సంవత్సరాల క్రితం, అల్లు రామలింగయ్య 100 సంవత్సరాల వారసత్వాన్ని స్మరించుకునే కార్యక్రమంలో, ఆమెను వీల్చైర్పై తీసుకొచ్చారు.