గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో బాలకృష్ణ నటి అంజలిని వేదికపైకి బలవంతంగా నెట్టారు. అంజలి దానిని నవ్వుతూ తోసిపుచ్చినప్పటికీ, ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. దీనితో కొంతమంది బాలీవుడ్ చిత్రనిర్మాతలు బాలకృష్ణపై రకరకాల వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ని తన సమక్షంలో జరుపుకున్న బాలకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. బాలకృష్ణ గారు, నేనూ ఒకరి పట్ల ఒకరికి పరస్పర గౌరవాన్ని కలిగి ఉన్నామని.

చాలా కాలం నుండి మేము గొప్ప స్నేహాన్ని పంచుకుంటున్నామని నేను తెలియజేస్తున్నాను. అతనితో మళ్లీ వేదిక పంచుకోవడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది" అని అంజలి రాసింది.

I want to thank Balakrishna Garu for gracing the Gangs of Godavari pre-release event with his presence.



I would like to express that Balakrishna garu and I have always maintained mutual respect for eachother and We share a great friendship from a long time.