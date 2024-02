సోషియో ఫాంటసీ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఇప్పటికే రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ను ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ చిత్రీకరణలో పాల్గొనేందుకు ఉత్సాహంగా సిద్ధమవుతున్నారు. గురువారం, చిరంజీవి ఫిట్ నెస్‌కు సంబంధించిన వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేస్తున్నారు.





Gearing up .. And raring to go #Vishwambhara pic.twitter.com/VeUj0yhN35