దివ్యప్రభ న్యూడ్ వీడియో... సోషల్ మీడియాలో వైరల్... పాపులారిటీ కోసమేనా (Video)

సాధారణంగా సినిమాలో పాత్ర డిమాండ్ చేస్తే.. ప్రయోగాలు చేయడానికి బోల్డ్‌గా నటించటానికి కొందరు హీరోహీరోయిన్లు వెనుకంజ వేయరు. ఇపుడు అలాంటి సాహసమే ఓ హీరోయిన్ చేశారు. ఆమె పేరు దివ్యప్రభ. మలయాళ నటి. దీంతో ఆమె ఇపుడు వార్తల్లో నిలిచారు. 'ఆల్‌ వి ఇమేజిన్‌ యాజ్‌ లైట్‌' అనే పేరుతో తెరకెక్కే చిత్రంలో ఆమె ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తున్నారు. కని కుశృతి మరో ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. ఈ మూవీకి పాయల్‌ కపాడియా దర్శకత్వం వహించారు.

ఇటీవల ఈ మూవీ రిలీజ్ అయ్యింది. అయితే, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పలు సన్నివేశాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌‌గా మారాయి. అందులో ప్రధానంగా ఈ సినిమాలోని న్యూడ్ సీన్ సోషల్ మీడియా లో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. నెటిజెన్స్ దివ్యప్రభ సన్నివేశంపై రకరకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

కాగా తన న్యూడ్ సీన్స్ వైరల్ కావడంపై హీరోయిన్ దివ్యప్రభ స్పందిస్తూ.. ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నప్పుడే.. ఇలాంటి సిట్యువేషన్ వస్తుందని ఊహించినట్లు తెలిపింది. తాను నటించే పాత్రకు ప్రాధాన్యత ఉండాలని చూసుకునే అలాంటి పాత్రల్లో నటిస్తానని ఈ సినిమాలో పాత్ర కూడా తనకెంతో నచ్చటంతోనే బోల్డ్‌గా నటించినట్లు పెర్కొంది. కొందరు ఫేమ్‌, పాపులారిటీ కోసం న్యూడ్‌ సీన్‌లో యాక్ట్‌ చేశానని అంటున్నారు. ఫేమ్ కోసం బట్టలు విప్పి నటించాల్సిన తనకు అవసరం లేదన్నారు.

తాను గతంలోనే ఎన్నో అవార్డులు పొందినట్లు గుర్తు చేశారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న చిత్రాల్లో నటించినట్లు దివ్య ప్రభ తెలిపింది. ఆల్‌ వి ఇమేజిన్‌ యాజ్‌ లైట్‌ సినిమాలో స్త్రీల జీవితాలు, వారు ఎదుర్కునే కష్టాల గురించి దర్శకురాలు పాయల్ కపాడియా రియలిస్టిక్‌‌గా చూపించారు. ఈ చిత్రం యేడాది ప్రారంభంలో జరిగిన కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో గ్రాండ్ ప్రిక్స్ అవార్డును గెలుచుకుంది. ఈ సినిమాకు అంతర్జాతీయ పబ్లికేషన్స్‌లో మంచి రివ్యూలు కూడా లభించాయి.





