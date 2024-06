కల్కి ప్రీ రిలీజ్- బాధతో అల్లాడిపోయిన ప్రభాస్.. కాలి గాయం తగ్గలేదా? (video)

నిజానికి బాహుబలి షూటింగ్ సమయంలో మొదటగా ప్రభాస్ కాలికి గాయమైందని అప్పట్లో టాక్ వచ్చింది. అనంతరం సాహో, సలార్ షూటింగ్ సమయంలో కూడా ఆయన కాలికి గాయమైంది. దీంతో సలార్ షూటింగ్ సమయంలో స్పెయిన్‌లో కాలికి సర్జరీ కూడా చేయించుకున్నారు ప్రభాస్.

అనంతరం రెండు నెలల పాటు రెస్ట్ కూడా తీసుకున్నారు. అయినా సరే ఇది సెట్ అవ్వలేదని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్ సినిమాలను కాస్త పక్కన బెట్టి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తీసుకోవాలని ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. అయితే కల్కి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రభాస్ మరోసారి యూరోప్ వెళ్లి సర్జరీ చేయించుకుంటారని కూడా టాక్ నడుస్తుంది.

