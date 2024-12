Prabhas: మన కోసం ప్రేమించే, జీవించే వ్యక్తులున్నప్పుడు.. డ్రగ్స్ అవసరమా? డార్లింగ్స్?

జనవరి 1ని పురస్కరించుకుని 31 రాత్రి అనేక సంవత్సరాంతపు ఈవెంట్‌లు, వేడుకలు జరుగుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా ప్రభాస్ వీడియో చర్చకు దారితీసింది. ఇంకా నెటిజన్లకు ఆకర్షించింది. ఈ మెసేజ్‌లో, ప్రభాస్ డ్రగ్స్‌కు నో చెప్పమని ప్రేక్షకులను కోరాడు. బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించమని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. మాదకద్రవ్యాల వ్యసనాన్ని ఎదుర్కోవడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ఆయన ఇంకా హైలైట్ చేశారు.

ఎవరైనా మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగంతో పోరాడుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వ టోల్-ఫ్రీ హెల్ప్‌లైన్ 87126 71111కు నివేదించాలని ప్రేక్షకులను కోరారు. ఈ వ్యసనంలో చిక్కుకున్న వారు పూర్తిగా కోలుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గణనీయమైన చర్యలు తీసుకుంటోందని ప్రభాస్ హామీ ఇచ్చారు.

