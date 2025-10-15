బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025 (13:00 IST)

Sai tej: సంబరాల ఎటుగట్టుతో రాక్షసుల రాక వచ్చిందని సాయి దుర్గా తేజ్

Sai Durga Tej as Rakshasa
సాయి దుర్ఘ తేజ్ (సాయి ధరమ్ తేజ్) నూతన చిత్రం సంబరాల ఏటు గట్టు..తో తిరిగి పెద్ద తెరలపైకి రాబోతున్నాడు. ఐశ్వర్య లక్ష్మి కథానాయికగా రోహిత్ కెపి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా దాదాపు 125 కోట్లకు పైగా భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించబడుతోంది.
 
సాయి దుర్ఘ తేజ్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని, నిర్మాతలు SYG అసుర ఆగమన అనే మొదటి గ్లింప్స్‌ను నేడు విడుదల చేశారు. హైదరాబాద్ ఐమాక్స్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో చిత్ర యూనిట్ పాల్గొంది. ఈ గ్లింప్స్ ఒక చీకటి ప్రపంచాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది భారీ బడ్జెట్‌కు సమర్థించే భారీ నిర్మాణ విలువలు మరియు గొప్ప విజువల్స్ ద్వారా ప్రాణం పోసుకుంది.
 
కథాంశాన్ని రహస్యంగా ఉంచినప్పటికీ, ఈ గ్లింప్స్ సినిమా ప్రపంచంలోకి ఒక చిన్న స్నీక్ పీక్‌ను అందిస్తుంది, ఇది సాయి దుర్ఘ తేజ్ పోషించిన బాలి నేతృత్వంలోని ఒక భయంకరమైన వంశం చుట్టూ తిరుగుతుంది. మెగా హీరో తన పాత్ర కోసం అద్భుతమైన శారీరక ఆక్రుతిని చూపించాడు.
 
ప్రైమ్‌షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై కె. నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో జగపతి బాబు, శ్రీకాంత్, సాయికుమార్, అనన్య నాగళ్ల, రవి కృష్ణ, తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డిజూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీజేపీ తన అభ్యర్థిగా లంకల దీపక్ రెడ్డిని ప్రకటించింది. చాలా రోజుల ఊహాగానాల తర్వాత, పార్టీ హైకమాండ్ బుధవారం ఈ ప్రకటన చేసింది. డాక్టర్ కీర్తి రెడ్డి, వి పద్మ కూడా పరిగణించబడుతున్నట్లు నివేదికలు సూచించాయి. కానీ ప్రస్తుతం బిజెపి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్న దీపక్ రెడ్డిని కాషాయ పార్టీ ఎంపిక చేసింది. దీపక్ రెడ్డి గతంలో 2023లో జూబ్లీహిల్స్ నుండి పోటీ చేశారు కానీ బీఆర్ఎస్ నాయకుడు మాగంటి గోపీనాథ్ చేతిలో ఓడిపోయారు.

పాకిస్థాన్ - ఆప్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు

పాకిస్థాన్ - ఆప్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలుపాకిస్థాన్, ఆప్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. ఇరు దేశాల సైనికులు ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకుంటున్నారు. ఎలాంటి కవ్వింపు చర్యలు లేకుండానే ఆప్ఘాన్ సైన్యం తమపై దాడులకు పాల్పడిందని పాక్ ఆర్మీ అధికారులు ఆరోపిస్తూ, ప్రతిదాడులకు పూనుకున్నారు. దీంతో ఇరు దేశాల సరిహద్దుల్లో తీవ్ర ఘర్షణలు చెలరేగాయి. ఆప్ఘాన్ దాడులకు ధీటుగా స్పందించి ప్రతిదాడులు చేశామని, ఆప్ఘాన్ ఆర్మీకి చెందిన యుద్ధ ట్యాంకులు, సైనిక పోస్టర్లు దెబ్బతీశాయని పాక్ అధికారులు మీడియాకు వెల్లడించారు.

మాజీ రాష్ట్రపతి ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం జయంతి: గవర్నర్లు, సీఎంల నివాళులు

మాజీ రాష్ట్రపతి ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం జయంతి: గవర్నర్లు, సీఎంల నివాళులుమాజీ రాష్ట్రపతి ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం జయంతి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల గవర్నర్లు, ముఖ్యమంత్రులు ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. భారతరత్న అబ్దుల్ కలాంకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ నివాళులు అర్పించారు.

మహిళా కోచ్‌లో ప్రయాణం చేస్తున్న మహిళపై అత్యాచారం, దోపిడి.. కత్తితో బెదిరించి..?

మహిళా కోచ్‌లో ప్రయాణం చేస్తున్న మహిళపై అత్యాచారం, దోపిడి.. కత్తితో బెదిరించి..?ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరులో ఘోరం జరిగింది. పెద్దకూరపాడు రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య నడుస్తున్న ప్యాసింజర్ రైలులో 35 ఏళ్ల మహిళపై కత్తితో గురిపెట్టి అత్యాచారం చేసి, దోచుకున్నట్లు రైల్వే పోలీసులు తెలిపారు.

ఆయన మారడు...సో... నేను లేనపుడు నాతో వచ్చిన వారు.. నాతోనే పోతారు.... మహిళ సెల్ఫీ వీడియో

ఆయన మారడు...సో... నేను లేనపుడు నాతో వచ్చిన వారు.. నాతోనే పోతారు.... మహిళ సెల్ఫీ వీడియోహైదరాబాద్ నగరంలోని బాలా నగర్ ఠాణా పరిధిలో ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి తాను కూడా ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఆయన మారడు... ఇది తప్పు అయినా పొరపాటు చేస్తున్నా.. నన్ను క్షమించండి.. నాతో వచ్చిన నా పిల్లలు నాతోనే పోవాలి అంటూ సెల్ఫీ వీడియోను రికార్డు చేసి పెట్టి, తాము ఉండే అపార్టుమెంటులో నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకి ప్రాణాలు తీసుకుంది. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు చేపట్టిన ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భర్త వేధింపుల వల్లే ఆ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు ప్రాథమికంగా తేలింది.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడిభారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది. గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది.

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?క్వినోవాను సూపర్ ఫుడ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్వినోవాలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటి కారణంగా కడుపు ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగి, త్వరగా ఆకలి వేయదు. దీంతో తక్కువ ఆహారం తీసుకుని, కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటారు. ఇది బరువు తగ్గడానికి లేదా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. క్వినోవాలో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా, శరీరానికి అవసరమైన తొమ్మిది రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి. శాకాహారులకు ఇది అద్భుతమైన ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్‌ను అందిస్తుంది.
