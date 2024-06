బాలకృష్ణ 64 జన్మదినం-అఖిలాండం దగ్గర 664 కొబ్బరికాయలు-5కేజీల కర్పూరం (video)

ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర మీడియా కోఆర్డినేటర్ శ్రీధర్ వర్మ మాట్లాడుతూ.. ఎన్టీఆర్ కుమారుడు బాలయ్య బాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. నందమూరి అభిమానిగా నాకు చాలా గౌరవం ఆయనపై వుంది.

నేడు నందమూరి బాలకృష్ణ గారి జన్మదిన సందర్భంగా మా కుటుంబం తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ఇలాంటి జన్మదిన వేడుకలు మరెన్నో చేసుకోవాలి అని ఆయన సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వారందరికీ సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని అని ఆయన ఏ పని చేసిన విజయవంతం కావాలి అని ఆ శ్రీవారిని కోరుకుంటున్నాను, ఆయన పుట్టినరోజు మాకు ఒక పండగ లాంటిది" అని చెప్పారు.

NBK Fans Massive Celebration❤️‍????????



State Media coordinator #SridarVarma & NBK Fans showcases his love for the God of Masses, Shri. #NandamuriBalakrishna, by breaking 664 coconuts and burning 5 kg of camphor on Balayya's birthday????????#HappyBirthdayNBK pic.twitter.com/KrApMNMt5d