Tamannaah Bhatia : ఓదెలా-2 టీజర్ లాంఛ్.. నిజంగా అదృష్టవంతురాలిని.. తమన్నా (video)

ఓదెలా-2 టీజర్‌ను మహాకుంభమేళాలో ప్రారంభించారు. ఇందులో తమన్నా భాటియా అద్భుతమైన, తీవ్రమైన పాత్రలో కనిపించారు. మహిళా అఘోరి పాత్రలో తమన్నా శివశక్తిగా నటించడం ప్రేక్షకుల మధ్య ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తోంది. ఈ సినిమా టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలను పెంచుతుంది. ఓదెలా-2కి అజనీష్ లోక్‌నాథ్ సంగీతం సమకూర్చారు.

ఇక ఓదెలా-2 సినీ యూనిట్ చిత్ర బృందం మహా కుంభ్‌ని సందర్శించి సినిమా టీజర్‌ని విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రం ఓడెలా రైల్వే స్టేషన్ కి సీక్వెల్, తమన్నా మొదటి భాగంలో లేకపోయినా, ఆమె ఓదెలా 2 లో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. మొదటి భాగంలో ఉన్న హెబా పటేల్ తన పాత్రను తిరిగి పోషించింది. ఈ చిత్ర టీజర్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది.

Looks like an another banger from #Odela ???? Interesting to see @tamannaahspeaks in this avatar ????#Odela2Teaser #Tamannah



