ఆగస్టు 2న త్రిష ఓటీటీ తొలి వెబ్ సిరీస్ బృందా రిలీజ్..

ఈ సిరీస్ ఆగస్టు 2, 2024న సోనీ లైవ్‌లో ప్రీమియర్‌గా ప్రదర్శించబడుతుంది. తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, తమిళం, మరాఠీ, బెంగాలీ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ థ్రిల్లర్‌లో, త్రిష పోలీసు పాత్రను పోషిస్తుంది.

ఇంద్రజిత్ సుకుమారన్, జయ ప్రకాష్, ఆమని, రవీంద్ర విజయ్, ఆనంద్ సామి, రాకేందు మౌళి, ఇతరులు నటించారు. యాడ్డింగ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఎల్‌ఎల్‌పి బ్యానర్‌పై కొల్లా ఆశిష్ నిర్మించిన ఈ ధారావాహికలో శక్తి కాంత్ కార్తీక్ ఆకట్టుకునే స్కోర్, పాటలు ఉన్నాయి.

Brace yourselves, thriller fans. Trisha is coming up with her OTT debut in a gripping new series. Stream #Brinda in all the major languages only on Sony LIV from August 2. @trishtrashers @Indrajith_S @suryavangala530 @andstoriesllp @KollaAshish @shakthikanth @artkolla pic.twitter.com/AqyykY1z9a