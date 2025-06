వాటర్ ట్యాంక్ దారి మళ్లడం వల్ల సెట్ నీట మునిగిందని చూపించే వీడియో క్లిప్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌గా మారింది. సిబ్బంది పరికరాలు దెబ్బతిన్నాయని, ఒక నీటి ప్రదేశంలో జరిగే సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఆ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో భారీ మొత్తంలో నీటితో నిండిన వాటర్ ట్యాంక్ కూలిపోయి, ప్రాంగణం వరదల్లో మునిగిపోయింది. ఈ సినిమా షూటింగ్ శంషాబాద్ సమీపంలోని ఒక ప్రదేశంలో జరుగుతోంది. ఎంత మంది గాయపడ్డారో స్పష్టంగా తెలియకపోయినా, కనీసం ఒక అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్ గాయపడ్డారని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

తేజ్ నారాయణ్ అగర్వాల్, అభిషేక్ అగర్వాల్ నిర్మించిన ది ఇండియా హౌస్, స్వాతంత్ర్యానికి ముందు కాలం నాటి, లండన్‌లో జరిగే పీరియాడిక్ ఫిల్మ్. ఈ సినిమా అభిమానులు, సినీ ప్రియుల దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే, ఈ చిత్రాన్ని నటుడు రామ్ చరణ్ సమర్పిస్తున్నారు.

A water tank burst on the sets of Nikhil Siddhartha's 'The India House' movie. The mishap occurred when the crew was filming at a set near Shamshabad, it is learnt. The water tank burst flooded the place, disrupting the shoot. pic.twitter.com/VmqREJw6Ps