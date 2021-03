కొడుకా, క్రూరుడా? తల్లి చెంపపై ఒకే ఒక్క దెబ్బ, ప్రాణాలొదిలేసింది

వివరాల్లోకి వెళితే.. ఢిల్లీలోని ద్వారక ప్రాంతంలో 76 ఏళ్ల అవతార్ కౌర్ తన కుమారుడు రణవీర్, కోడలితో వుంటోంది. మార్చి 15న పక్కింటి వారితో పార్కింగ్ విషయమై వృద్ధురాలు గొడవపడింది. దీనితో కొడుకూ కోడలు ఇద్దరూ ఆమె వద్దకు వచ్చారు.

Horrible. A man in slaps his old mother, she dies. pic.twitter.com/NsAO8PZb7b