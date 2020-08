ముంగిస.. పాము రోడ్డుపై ఎదురుపడితే.. వీడియో చూడండి..

ప్రజలు రోడ్డు పక్కన నిలబడి మొత్తం సంఘటనను చూసేటప్పుడు ముంగిస, పాము.. రోడ్డు మధ్యలో ఒకదానితో ఒకటి పోరాడుతున్నట్లు ఈ వీడియోలో కనిపిస్తోంది. ఈ పోరాటం ప్రకృతిలో సహజం.. ఈ రెండు జాతులను కాపాడేందుకు ఏ వ్యక్తి ప్రయత్నించకపోవడం మంచిదే. వాటి పోరులో

జోక్యం చేసుకోనందుకు పరిసరాల్లోని ప్రజలను మెచ్చుకున్నారు.

ప్రకృతి మార్గానికి అంతరాయం కలిగించకుండా ఉండటానికి ప్రజలు తమ వాహనాలతో రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఈ వీడియోలో కనిపించింది.

ఈ పోరాటంలో పాము కాలువ లోపల దాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కాని ముంగిస దానిని చంపి నోటిలో పట్టుకొని పారిపోతుంది. ఈ వీడియోను 6.4కే నెటిజన్లు వీక్షించారు. ఇంకా ఈ వీడియోపై విభిన్నాభిప్రాయాలు వెల్లడిస్తున్న నెటిజన్ల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. ఈ వీడియోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి.



This is absolutely natural. I am happy that no crusader jumped in to save either species. It’s the survival of fittest which prevails in #nature

Vid-WA. @IfsJagan @vivek4wild pic.twitter.com/RtsR5LosnI