కారు వెనుక నుంచి రోడ్డుపై పడిన బాలుడు.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే? (Video)

స్కూటర్‌పై వెళ్తున్న ఒక మహిళ ఆ బాలుడ్ని పట్టుకుని నిలువరించింది. మరోవైపు బాలుడు కింద పడిన కారు నుంచి దిగిన ఒక మహిళ పరుగెత్తుకొని వచ్చి అతడ్ని ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లింది. ఆ బాలుడికి ఏమీ జరుగకపోవడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.



ట్రాఫిక్‌ సిగ్నల్‌ వద్ద ఉన్న సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియోను ద సన్‌ తొలుత ప్రసారం చేయగా షిరిన్ ఖాన్ అనే మహిళ మంగళవారం తన ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ ఘటన ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగింది అన్నది తెలియలేదు. కాగా, ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది. బాలుడికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగకపోవడంపై నెటిజన్లు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు.

