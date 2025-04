దూడ కోసం సింహాలు వేట.. ఒంటరి పోరు చేసిన బర్రె.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే? (video)

తాజాగా అలాంటి వీడియో నెట్టింట విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే.. రెండు పులులు లేగదూడను వేటాడేందుకు ప్రయత్నించాయి. కానీ బర్రె పులులను కట్టడి చేసి దూడను కాపాడింది.

ఇందుకు కోసం పులులతో పోరాడింది. వీడియోలో మొదట ఒకటి రెండు పులులు దూడను వేటాడేందుకు చూశాయి. కానీ ఆపై నాలుగైదు పులుల గుంపు దూడను తినేయాలని భావించాయి.

కానీ తల్లి బర్రె దూడను కాపాడేందుకు ఒంటరి పోరు చేసింది. కానీ కాసేపటికే బర్రెల మంద .. పులుల గుంపును మూకుమ్మడిగా తరిమికొట్టాయి. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు వివిధ రకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

No language can express the power and beauty and heroism of a mother’s love...???????????????? pic.twitter.com/cDDtTxvtci