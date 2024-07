జింకను చుట్టేసిన కొండ చిలువ.. కాపాడిన వ్యక్తి.. ఎలా? (video)

పాముల్లో ముఖ్యంగా కొండచిలువలకు సంబంధించిన వీడియోలో ఎన్నెన్నో ఇప్పటికి వైరల్ అయ్యాయి. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... తాజాగా ఓ కొండ చిలువకు సంబంధించిన వీడియోను నేచర్ ఈజ్ అమేజింగ్ అనే ఎక్స్ అకౌంట్ పోస్టు చేసింది.

ఈ వీడియోలో కొండచిలువ జింకను బాగా చుట్టేసింది. దాన్ని చుట్టేసి ప్రాణం తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇదంతా ఓ రోడ్డుపై జరిగింది. ఇంతలో ఆ వైపుగా వచ్చిన కారు.. ఆగింది. అందులో నుంచి వ్యక్తి దిగి సాహసం చేశాడు. కొండ చిలువ బారి నుంచి జింకను కాపాడే ప్రయత్నం చేశాడు. ఓ పెద్ద కర్రను తీసుకుని కొండ చిలువ చర్మంపై కొట్టాడు.

You are driving and you see this, would you intervene or let the circle of life continue? pic.twitter.com/VTYlu18VUA