కన్న కుమార్తె మృతదేహం వద్ద తండ్రి కన్నీరుమున్నీరు, బూటు కాలితో తన్నిన పోలీస్, ఏమైంది?

విద్యార్థి సంఘ నాయకులను అదుపులోకి తీసుకుని వారిని తరలించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు-విద్యార్థి నాయకులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఎట్టకేలకు వారినందరినీ వాహనంలో ఎక్కించి స్టేషనుకి తరలించారు. అంతకుముందు వారంతా కలిసి ఆసుపత్రిలోని పోస్టుమార్టం గది తలుపులను, అద్దాలను ధ్వంసం చేశారు.

మరోవైపు కుమార్తె మృతదేహం వద్ద ఆమె తండ్రి రోదిస్తున్నాడు. తన కుమార్తె మృతదేహాన్ని తీసుకుని వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు గట్టిగా అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ పోలీసు మృతురాలి తండ్రి పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా కాలితో తన్నాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. జాతీయ మీడియా సైతం ఆ వీడియోను హైలెట్ చేశాయి. చూడండి వీడియో...





Very disturbing... Body of 16-year-old girl who died under suspicious circumstances at private junior college in #Patancheru being shifted at breakneck speed by @TelanganaPolice; girl's who wanted to stop & ask questions is by the policeman; where is empathy?? @ndtv pic.twitter.com/QcoUsnBuY1