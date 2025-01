వెంటబడి కుక్కను తోలినట్లు సింహాన్ని తోలాడు, ఏం గుండెరా అతనిది (Video)

మనం అక్కడక్కడ చూస్తుంటాం. ఇంటి వాకిట్లోకి వచ్చిన శునకాన్ని లేదా పశువులను కేకలు వేస్తూ కొంతమంది అదిలిస్తుంటారు. అయితే ఓ వ్యక్తి మాత్రం ఏకంగా మృగరాజు సింహాన్ని వెంటబడి తరుముతూ కనిపించాడు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ఔరా... అతడిది మామూలు గుండెకాయ కాదు సుమా అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

పూర్తి వివరాలు చూస్తే... గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని భావ్ నగర్ రైల్వే ట్రాక్‌ను ఓ సింహం దాటుతూ కనిపించింది. అది తమ కుటుంబ సభ్యులు వుంటున్నవైపు వస్తుందేమోనని రైల్వే గార్డ్ ఓ కర్రను తీసుకుని సింహాన్ని అదిలిస్తూ ముందుకు వెళ్లాడు. ఆశ్చర్యకరంగా అతడు ఆ సింహాన్ని చూసి ఎంతమాత్రం భయపడకుండా దాని వెనకాలే వెళుతూ ఏదో కుక్కనో, గేదెనో తరుముతున్నట్లు వెంటబడ్డాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

குஜராத்தில் ரயில்வே தண்டவாளத்தில் உலவிய சிங்கத்தை அசால்டாக விரட்டியடித்த வனத்துறை ஊழியர்...#Forest department employee brutally chases away #lion roaming on #railway tracks in #Gujarat... pic.twitter.com/MBfrXKLfug