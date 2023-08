చిరుత క్రూర జంతువు. చిరుతపులులులను చూస్తే పారిపోతారు. అటువంటిది ఓ చిరుతపైకి ఎక్కి చల్ చల్ అంటూ ఆడుకున్నారు కొందరు యువకులు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇక్లేరా గ్రామానికి సమీపంలో అటవీప్రాంతం వుంది. ఆ ప్రాంతంలో కొందరికి చిరుతపులి కనిపించింది. దాన్ని చూసి తొలుత అంతా జడుసుకున్నారు.

కానీ అది కదలక మెదలక నీరసంగా అక్కడే వుంది. దాంతో కాస్త ధైర్యం చేసుకుని అంతా కలిసి దానివద్దకు వెళ్లారు. ఆ పులి అనారోగ్యంతో వున్నట్లు గుర్తించారు. అది తెలిసి ఇక ఆ చిరుతతో ఆడుకున్నారు. ఇంట్లో పెంచుకునే పెంపుడు జంతువు కుక్కలా దాన్ని పట్టుకుని అటూఇటూ తిప్పారు. ఓ వ్యక్తి అయితే చిరుతపై కూర్చుని చల్ చల్ అంటూ సెల్ఫీ తీసుకున్నాడు.

Rescue operation underway by forest officials in Madhya Pradesh’s Iklera village after a leopard was found by locals in a dazed state. pic.twitter.com/Op5d4wrhem