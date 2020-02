ఆఫీసులోనే ఊరమాస్ డ్యాన్స్.. ఈమె సీఈవోనా? లేకుంటే ప్రభుదేవా సిస్టరా? (video)

దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉద్యోగుల ఒత్తిడిని దూరం చేసేందుకు ఆఫీసుల్లో డ్యాన్స్, స్పోర్ట్స్ వంటి కార్యక్రమాలను కొన్ని కంపెనీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వెల్స్ సంస్థకు చెందిన సీఈవో దీపాళీ తన సంస్థ ఉద్యోగులను ఒత్తిడి నుంచి బయటికి తెచ్చి ఉత్సాహపరిచేలా డ్యాన్స్ చేసింది. ఆఫీస్‌ టైమ్‌లో ఊరమాస్ డ్యాన్స్ చేసిన దీపాళీ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.



ఇక దీపాళీ ఉద్యోగుల వద్ద బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తారని.. ఉద్యోగులకు అందుబాటులో వుంటూ వారికి అన్ని విధాలా సహకారం అందించే వ్యక్తి అంటూ సదరు సంస్థకు చెందిన ఉద్యోగులు ప్రశంసలు గుప్పిస్తున్నారు. ఇంకేముంది.. సీఈవో డ్యాన్స్ ఎలా వుందో మీరూ ఓ లుక్కేయండి.



Rare to see a CEO dance and have fun in an office setting. That’s the way to create a happy culture @DipaliGoenka #welspun. pic.twitter.com/B6LAd2u3tr