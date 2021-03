వావ్.. రాహుల్ గాంధీ పుషప్స్ కెవ్వు కేక

ఈ క్రమంలో తమిళనాడులోని సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ విద్యార్థులో ముచ్చటిస్తున్న సందర్భంలో ఆయనకు పలువురు పదో తరగతి విద్యార్థులు రాహుల్ గాంధీకి ఫిట్‌నెస్ ఛాలెంజ్ విసిరారు. మెరిన్ షెలిఘో అనే విద్యార్థిని రాహుల్‌తో పుష్ అప్స్‌ పోటీకి రంగంలోకి దిగింది. ఇద్దరు పోటా పోటీగా పుష్ అప్స్ తీస్తుండగా బాలిక కంటే రాహుల్ గాంధీ అదుర్స్ అనే రీతిలో పుషప్స్ అదరగొట్టారు.





Push up challenge by Merolin Shenigha, 10th standard Judo enthusiast to Shri @RahulGandhi ji.

Watch what happened next. pic.twitter.com/HjSERUud4k