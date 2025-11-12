ఏపీలో అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ పెట్టుబడి.. రూ.60కోట్లు పెట్టుబడి
అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రూ.60,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టడానికి అంగీకరించింది. నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగంలో తమ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తుందని టెక్ మహీంద్రా తెలిపింది. దావోస్లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక వేదికలో ఈ మేరకు ఒక ఒప్పందంపై సంతకం చేశారు.
ఈ చొరవలో 3,700 మెగావాట్ల హైడ్రో స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్, 10,000 మెగావాట్ల సౌరశక్తి ప్రాజెక్ట్ ఉన్నాయి. ఏపీ పెవిలియన్లో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, అదానీ గ్రూప్ చైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ సమక్షంలో ఈ అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేశారు.
ఈ ఒప్పందంపై రాష్ట్రం తరపున ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కరికల్ వలవెన్, అదానీ గ్రూప్ తరపున ఆశిష్ రాజ్వంశీ సంతకం చేశారు. ఈ బృందం ఇప్పటికే కృష్ణపట్నం, గంగవరం ఓడరేవులను స్వాధీనం చేసుకుంది. విశాఖపట్నంలో డేటా పార్క్ను స్థాపించడానికి భూమిని సేకరించింది.
ఈ రెండు విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సుమారు 10,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి. గత టిడిపి ప్రభుత్వం 2019లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారు రూ. 70,0000 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. కానీ ఊహించిన ప్రాజెక్టులు కార్యరూపం దాల్చలేదు.