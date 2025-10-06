కడపలో రూ. 250 కోట్లతో ఎలిస్టా తయారీ కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించిన నారా లోకేష్
టెక్నోడోమ్ గ్రూప్ కింద భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన ఎలిస్టా యొక్క కొత్త అత్యాధునిక తయారీ ప్లాంట్ను గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర పరిశ్రమల మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ ప్రారంభించారు. ఈ ప్లాంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడపలో తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది. ఈ ప్లాంట్ ₹250 కోట్ల దశలవారీ పెట్టుబడితో నిర్మించబడింది. ఇది భారతదేశ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఈ ప్లాంట్ 1.32 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది. దాని మొదటి దశలో ఇది సంవత్సరానికి 1 మిలియన్ స్మార్ట్ టీవీలు, 1 మిలియన్ LED మానిటర్లను తయారుచేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. 2వ దశలో, ఎలిస్టా వాషింగ్ మెషీన్లు, డిష్వాషర్లు మరియు స్మార్ట్ ఉపకరణాల తయారీతో కార్యకలాపాలను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది.
ఈ ప్లాంట్ దాదాపు 500 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది. ప్రస్తుతం 200 మందికి పైగా నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు, కార్యకలాపాలు విస్తరించే కొద్దీ మరింత మందిని నియమించుకునే ప్రణాళికతో ఉన్నారు. ఇటీవలే, ఎలిస్టా భారతదేశం-దుబాయ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రకారం కొత్త ప్లాంట్ నుండి దుబాయ్కు తన మొదటి ఎగుమతి సరుకును పంపింది. ఈ సరుకులో 43 అంగుళాల నుండి 85 అంగుళాల వరకు 650 ప్రీమియం స్మార్ట్ టీవీలు ఉన్నాయి. ఈ సరుకు విలువ ₹2.55 కోట్లు.
కడప ప్లాంట్ చెన్నై, విశాఖపట్నం ఓడరేవులకు సమీపంలో ఉంది. అందువల్ల, ఇది ఎలిస్టాకు బలమైన లాజిస్టిక్స్ ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది. దుబాయ్కు షిప్పింగ్ సమయం కేవలం ఐదు రోజులకు తగ్గుతుంది. ఈ ప్లాంట్లో ఆటోమేటెడ్ అసెంబ్లీ లైన్లు, రోబోటిక్స్, అధునాతన నాణ్యత తనిఖీలు ఉన్నాయి. వర్షపు నీటి సంరక్షణ, సౌరశక్తి ఏకీకరణ, ESD-సురక్షిత మండలాలు బాధ్యతాయుతమైన, పర్యావరణ అనుకూల తయారీకి ఎలిస్టా యొక్క నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తాయి.
గౌరవనీయులైన పరిశ్రమల మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, ఎలిస్టా కొత్త ప్లాంట్ సహాయంతో కడప ప్రపంచ స్థాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ కేంద్రంగా మారుతుంది. ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియాకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పారిశ్రామిక వృద్ధి కోసం మా దార్శనికతకు ఇది అనుగుణంగా ఉంది. ఈ ప్లాంట్ కడపలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించినందుకు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇది మన యువతకు ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది, ప్రపంచ పటంలో రాష్ట్ర స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.
ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా, ఎలిస్టా ఛైర్మన్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ సాకేత్ గౌరవ్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఆవిష్కరణ మా తయారీ లక్ష్యం వైపు ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. ఇది ఎలిస్టా ప్రయాణంలో ఒక నిర్వచించదగిన అధ్యాయం. కేవలం నాలుగు సంవత్సరాలలో, మేము ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ ఉత్పత్తులతో సమానమైన ఉత్పత్తుల తయారీని ప్రారంభించాము. మేము ఈ ఉత్పత్తులను భారతదేశంలో తయారుచేస్తున్నాము. కడప ప్లాంట్ మా మేక్ ఇన్ ఇండియా ఆశయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది మా సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది, ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది మరియు భారతీయ మరియు ప్రపంచ వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలందించడంలో మాకు సహాయపడుతుంది.
మా కడప ప్లాంట్లో, మేకింగ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ది వరల్డ్ అనే బ్రాండ్ ట్యాగ్లైన్తో మేము వినూత్న ఉత్పత్తులను ప్రారంభిస్తాము. లోకలైజ్డ్ స్మార్ట్ టీవీ ఆ ఉత్పత్తులలో ఒకటి. ఇది వినియోగదారు స్థానం ఆధారంగా ప్రాంతీయ యాప్లు, కంటెంట్ను సిఫార్సు చేసే ఇంటర్ఫేస్ను అందిస్తుంది. ఇది అనుభవాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, మరింత వ్యక్తిగతీకరించబడుతుంది. ఎలిస్టా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రపంచ బ్రాండ్లలో ఒకటి. దీనికి 20,000 కంటే ఎక్కువ పంపిణీదారులతో కూడిన విస్తృతమైన ఆఫ్లైన్ నెట్వర్క్ ఉంది. కంపెనీ తన మార్కెట్ ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త పంపిణీదారులను నియమిస్తోంది.