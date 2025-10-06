సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025 (20:45 IST)

కడపలో రూ. 250 కోట్లతో ఎలిస్టా తయారీ కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించిన నారా లోకేష్

Nara Lokesh
టెక్నోడోమ్ గ్రూప్ కింద భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన ఎలిస్టా యొక్క కొత్త అత్యాధునిక తయారీ ప్లాంట్‌ను గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర పరిశ్రమల మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ ప్రారంభించారు. ఈ ప్లాంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కడపలో తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది. ఈ ప్లాంట్ ₹250 కోట్ల దశలవారీ పెట్టుబడితో నిర్మించబడింది. ఇది భారతదేశ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఈ ప్లాంట్ 1.32 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది. దాని మొదటి దశలో ఇది సంవత్సరానికి 1 మిలియన్ స్మార్ట్ టీవీలు, 1 మిలియన్ LED మానిటర్లను తయారుచేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. 2వ దశలో, ఎలిస్టా వాషింగ్ మెషీన్లు, డిష్‌వాషర్లు మరియు స్మార్ట్ ఉపకరణాల తయారీతో కార్యకలాపాలను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది.
 
ఈ ప్లాంట్ దాదాపు 500 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది. ప్రస్తుతం 200 మందికి పైగా నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు, కార్యకలాపాలు విస్తరించే కొద్దీ మరింత మందిని నియమించుకునే ప్రణాళికతో ఉన్నారు. ఇటీవలే, ఎలిస్టా భారతదేశం-దుబాయ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రకారం కొత్త ప్లాంట్ నుండి దుబాయ్‌కు తన మొదటి ఎగుమతి సరుకును పంపింది. ఈ సరుకులో 43 అంగుళాల నుండి 85 అంగుళాల వరకు 650 ప్రీమియం స్మార్ట్ టీవీలు ఉన్నాయి. ఈ సరుకు విలువ ₹2.55 కోట్లు.
 
కడప ప్లాంట్ చెన్నై, విశాఖపట్నం ఓడరేవులకు సమీపంలో ఉంది. అందువల్ల, ఇది ఎలిస్టాకు బలమైన లాజిస్టిక్స్ ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది. దుబాయ్‌కు షిప్పింగ్ సమయం కేవలం ఐదు రోజులకు తగ్గుతుంది. ఈ ప్లాంట్‌లో ఆటోమేటెడ్ అసెంబ్లీ లైన్లు, రోబోటిక్స్, అధునాతన నాణ్యత తనిఖీలు ఉన్నాయి. వర్షపు నీటి సంరక్షణ, సౌరశక్తి ఏకీకరణ, ESD-సురక్షిత మండలాలు బాధ్యతాయుతమైన, పర్యావరణ అనుకూల తయారీకి ఎలిస్టా యొక్క నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తాయి.
 
గౌరవనీయులైన పరిశ్రమల మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, ఎలిస్టా కొత్త ప్లాంట్ సహాయంతో కడప ప్రపంచ స్థాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ కేంద్రంగా మారుతుంది. ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియాకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పారిశ్రామిక వృద్ధి కోసం మా దార్శనికతకు ఇది అనుగుణంగా ఉంది. ఈ ప్లాంట్ కడపలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించినందుకు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇది మన యువతకు ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది, ప్రపంచ పటంలో రాష్ట్ర స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.
 
ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా, ఎలిస్టా ఛైర్మన్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ సాకేత్ గౌరవ్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఆవిష్కరణ మా తయారీ లక్ష్యం వైపు ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. ఇది ఎలిస్టా ప్రయాణంలో ఒక నిర్వచించదగిన అధ్యాయం. కేవలం నాలుగు సంవత్సరాలలో, మేము ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ ఉత్పత్తులతో సమానమైన ఉత్పత్తుల తయారీని ప్రారంభించాము. మేము ఈ ఉత్పత్తులను భారతదేశంలో తయారుచేస్తున్నాము. కడప ప్లాంట్ మా మేక్ ఇన్ ఇండియా ఆశయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది మా సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది, ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది మరియు భారతీయ మరియు ప్రపంచ వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలందించడంలో మాకు సహాయపడుతుంది.
 
మా కడప ప్లాంట్‌లో, మేకింగ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ది వరల్డ్ అనే బ్రాండ్ ట్యాగ్‌లైన్‌తో మేము వినూత్న ఉత్పత్తులను ప్రారంభిస్తాము. లోకలైజ్డ్ స్మార్ట్ టీవీ ఆ ఉత్పత్తులలో ఒకటి. ఇది వినియోగదారు స్థానం ఆధారంగా ప్రాంతీయ యాప్‌లు, కంటెంట్‌ను సిఫార్సు చేసే ఇంటర్‌ఫేస్‌ను అందిస్తుంది. ఇది అనుభవాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, మరింత వ్యక్తిగతీకరించబడుతుంది. ఎలిస్టా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రపంచ బ్రాండ్లలో ఒకటి. దీనికి 20,000 కంటే ఎక్కువ పంపిణీదారులతో కూడిన విస్తృతమైన ఆఫ్‌లైన్ నెట్‌వర్క్ ఉంది. కంపెనీ తన మార్కెట్ ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొత్త పంపిణీదారులను నియమిస్తోంది.

విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదం.. హీరో సురక్షితం

విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదం.. హీరో సురక్షితంటాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ కారు సోమవారం రాత్రి ప్రమాదానికి గురైంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఆయన జాతీయ రహదారి 44లో ఏపీలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా మినీ లారీ ఒకటి కారును ఓవర్ టేక్ చేయబోయి విజయ్ దేవరకొండ ప్రయాణిస్తున్న కారును ఢీకొట్టింది. దీంతో కారు ముందు భాగం బాగా దెబ్బతింది.

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!ఈమధ్య అగ్రహీరోల సినిమాలు దసరానాడు ప్రారంభోత్సవాలు జరగనున్నాయని ప్రకటించారు నిర్మాణ సంస్థలు. కానీ అవి కార్యరూపం దాల్చలేదు. అందుకు రకరకాల కారణాలు చెబుతున్నా అసలు కారణంవేరుగా వుందని సినివర్గాలు తెలియజేస్తున్నారు. నటీనటులును ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ అనుభవం వున్న టెక్నీషియన్లు దొరకడం కష్టంగా వుందని తెలుస్తోంది.

Naga Shaurya: మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు కష్టపడుతున్న నాగ శౌర్య

Naga Shaurya: మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు కష్టపడుతున్న నాగ శౌర్యహీరో నాగ శౌర్య రెండు సినిమాలు మినహా పెద్దగా ఆడిందిలేదు. కొన్ని మాస్ ఇమేజ్ తో సినిమాలు చేసినా బెడిసికొట్టింది. అయినా మరోసారి అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కాకపోతే వినోదం కూడా మేళవించి నటుడిగా నిలబడాలని కంకణం కట్టుకున్నారు. పెండ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన నటిస్తున్న చిత్రం బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్. నూతన దర్శకుడు రామ్ దేసినా (రమేష్) దర్శకత్వంలో శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

Raghav Juyal: నాని ప్యారడైజ్ లో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్ ప్రవేశం

Raghav Juyal: నాని ప్యారడైజ్ లో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్ ప్రవేశంనాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్ లో దసరా తర్వాత చేస్తున్న చిత్రం ప్యారడైజ్. షూటింగ్ చిత్రీకరణ సాగుతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో విలన్ గా మోహన్ బాబు ప్రవేశించారు. షూటింగ్ కూడా ఆయనపై చిత్రీకరించారు. తాజాగా ఇందులో మరో కీలక పాత్రను డెహ్రాడూన్ కు చెందిన నటుడు, కొరియోగ్రాఫర్ రాఘవ్ జుయల్ నటిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ద్రీవీకరిస్తూ దర్శకుడు ప్యారడైజ్ కార్యాలయంలో జుయల్ కు సీన్ వివరిస్తున్న ఫొటోను షేర్ చేశారు. మోహన్ బాబు కొడుకుగా నటిస్లున్నాడా అనేది తెలియాల్సి వుంది.

Prabhas: రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కు రెస్పాన్స్ - యూరప్ లో ప్రభాస్ తో రెండు పాటల చిత్రీకరణ

Prabhas: రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కు రెస్పాన్స్ - యూరప్ లో ప్రభాస్ తో రెండు పాటల చిత్రీకరణరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ రాజా సాబ్ ట్రైలర్ రీసెంట్ గా రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. 40 మిలియన్ల ప్యూస్ కు పైగా వచ్చిందని చిత్ర యూనిట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. అదే విధంగా ప్రభాస్ తోపాటు హీరోయిన్లపై రెండు పాటల చిత్రీకరణ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం దర్శకుడు మారుతీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాత ఎస్.కె.ఎన్. యూరప్ వెలుతున్న పొటోలను షేర్ చేశారు. మరో వైపు చిత్రీకరణ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఇంకోవైపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా సాగుతున్నాయి.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
