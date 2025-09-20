Chandra Babu New Idea: పట్టణాల్లో పశువుల కోసం హాస్టళ్లు.. చంద్రబాబు
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేకమైన సంక్షేమ ఆలోచనలతో ముందుకు వస్తున్నారు. పేదల కోసం అనేక పథకాలను ప్రారంభించి, తన సూపర్ సిక్స్ వాగ్దానాలను అమలు చేసిన తర్వాత, ఇప్పుడు పట్టణాల్లో పశువుల కోసం హాస్టళ్లను నిర్మించడం ద్వారా అసాధారణమైన కానీ ఆసక్తికరమైన ప్రణాళికను ప్రకటించారు.
పల్నాడులో జరిగిన బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, పిల్లలు, వృద్ధులు, అనాథల కోసం హాస్టళ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లే, ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పశువులకు సరైన ఆశ్రయాలను సృష్టిస్తుందని వివరించారు. ఈ సౌకర్యాలలో షెడ్లు, మేత, తాగునీరు, ఇతర ప్రాథమిక సౌకర్యాలు ఉంటాయి.
పట్టణ ప్రాంతాల్లో కుటుంబాలు ఒకటి లేదా రెండు ఆవులను పెంచుకుంటాయి కానీ వాటిని సరిగ్గా చూసుకోలేకపోతున్నందున ఎదురయ్యే సవాళ్ల నుండి ఈ ఆలోచన వచ్చిందని చంద్రబాబు అన్నారు. ఇటువంటి జంతువులు తరచుగా రద్దీగా ఉండే వీధుల్లో తిరుగుతూ ప్రజలకు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాయి. అదేకనుక నియమించబడిన హాస్టళ్లతో, పట్టణ పరిశుభ్రత, పశువుల రక్షణ రెండింటినీ నిర్ధారించవచ్చు.
ఈ ప్రకటనకు జనం హర్షధ్వానాలతో స్వాగతం పలికారు. చాలామంది ఈ వినూత్న విధానాన్ని ప్రశంసించారు. ప్రతి పట్టణంలో ముందుగా పశువుల సంఖ్యను అంచనా వేయడానికి సర్వే చేయబడుతుందని, తదనుగుణంగా హాస్టళ్లను నిర్మిస్తామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.