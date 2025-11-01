Ambassador Car: పాత అంబాసిడర్ కారు పక్కన ఫోజులిచ్చిన చంద్రబాబు.. ఫోటోలు వైరల్ (video)
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల మంగళగిరిలోని టిడిపి ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సందర్శించి మిగిలిన నామినేటెడ్ పదవులను భర్తీ చేయడంపై చర్చించారు. సమావేశం తర్వాత, ఆయన పాత అంబాసిడర్ కారు పక్కన ఫోజులిచ్చిన ఫోటోను పంచుకున్నారు. ఇది త్వరగా వైరల్ అయ్యింది.
మూడు దశాబ్దాల క్రితం అమెరికా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో 393 నంబర్ అంబాసిడర్ వాహన శ్రేణిలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పర్యటించిన తన పూర్వపు రోజులను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన ఇప్పుడు ఆధునిక భద్రతా వాహనాలను ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ, ఈ కారును ఇటీవల హైదరాబాద్ నుండి మంగళగిరిలోని టిడిపి కార్యాలయానికి తీసుకువచ్చారు.
శుక్రవారం తన పర్యటన సందర్భంగా కారును చూసినప్పుడు, చంద్రబాబు నాయుడు ఆగి తన గత రాజకీయ ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే, సోషల్ మీడియా త్వరలోనే ఆ ఫోటోను ట్రెండింగ్లో నిలబెట్టింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ సాగుతోంది.
బిఆర్ఎస్ ఎన్నికల చిహ్నం కూడా అంబాసిడర్ కారు కాబట్టి, జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బిఆర్ఎస్కు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు పరోక్షంగా సూచించారని కొంతమంది చెప్పడం ప్రారంభించారు. కమ్మ, మాజీ టిడిపి నాయకుడు దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్ లింక్ను కూడా వారు సూచించారు. చంద్రబాబు నాయుడు ఓ మహిళకు మద్దతు ఇస్తున్నారని చెప్పారు. కానీ ఈ వివరణలు వాస్తవికతకు దూరంగా వున్నాయి.
కొంతకాలంగా తెలంగాణ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు. ఆయన తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీపై కూడా దృష్టి పెట్టడం లేదు. కాబట్టి బీఆర్ఎస్ లేదా కాంగ్రెస్కు మద్దతు ఇవ్వడం అసంభవం. అంతేకాకుండా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీ టీడీపీ మిత్రపక్షం కాబట్టి ఇలాంటివి జరిగితే సమస్యలు తప్పవని సైలెంట్గా వున్నారు.