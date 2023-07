విమానంలో నుంచి "చంద్రయాన్-3" ప్రయోగం రికార్డింగ్ - వీడియో వైరల్

భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) చంద్రయాన్-3 రాకెట్ ప్రయోగాన్ని చేపట్టింది. తొలి దశ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. అయితే, ఈ రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లడాన్ని ఓ విమాన ప్రయాణికుడు విమానంలో నుంచి వీడియో తీశాడు. ఇపుడు ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయింది. ఆకాశంలో మేఘాలను చీల్చుకుంటూ అస్త్రంలా దూసుకునిపోతుంది. ఈ వీడియోను నెటిజన్లు అమితంగా వీక్షిస్తూ, వైరల్ చేస్తున్నారు.

ప్రతి భారతీయుడి హృదయం ఉప్పొంగిపోయేలా చంద్రయాన్-3 రాకెట్ నిప్పులు చిమ్ముతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆ దృశ్యాన్ని ఎంతోమంది సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేశారు. తమ ప్రొఫైల్స్‌లో డీపీ పెట్టుకున్నారు. ఇపుడు చంద్రయాన్-3 ప్రయోగానికి సంబంధించి మరో వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయింది. ఇస్రో రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళుతుండగా విమానంలోని ఓ ప్రయాణికుడు రికార్డు చేశాడు.

బ్రహ్మాస్త్రం తన లక్ష్యం దిశగా దూసుకెళుతున్నట్టు ఉన్న వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇస్రో మెటీరియల్స్ విభాగానికి నేతృత్వం వహిస్తున్న డాక్టర్ వీపీ వెంకటకృష్ణన్ ఈ వీడియోను షేర్ చేశారు. చంద్రయాన్-3 ప్రయోగాన్ని వీక్షించాలంటూ విమాన పైలెట్ స్వయంగా ప్రకటన చేశాడు. దీంతో ఓ ప్రయాణికుడు ఈ రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళుతున్న దృశ్యాలను వీడియో తీశాడు. చెన్నై నుంచి ఢాకాకు బయలుదేరిన విమానంలో ప్రయాణించిన ప్రయాణికుడు ఈ విడియోను తీశాడు.





Launch of Chandrayan 3 from flight. Sometime after takeoff from Chennai to Dhaka flight, pilot announced to watch this historical event pic.twitter.com/Kpf39iciRD