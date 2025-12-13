Fibernet Case: చంద్రబాబుపై దాఖలైన ఫైబర్నెట్ కేసు.. కొట్టివేసిన వైజాగ్ ఏసీబీ కోర్టు
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో చంద్రబాబుపై దాఖలైన ఫైబర్నెట్ కేసును విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు కొట్టివేసింది. ఫైబర్నెట్ కార్పొరేషన్లో ఆయన అవినీతికి పాల్పడ్డారని వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపించగా, ఆ సమయంలో సీఐడీ కేసు నమోదు చేసింది. తాజాగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఇతర నిందితులకు కూడా క్లీన్ చిట్ లభించింది. అప్పటి ఎండీ మధుసూదన్ రెడ్డి సీఐడీకి ఈ కేసును ఫిర్యాదు చేశారు.
2014-19 మధ్య కాలంలో ఫైబర్నెట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా పలు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలకు టెండర్లు ఇచ్చారని ఆయన ఆరోపించారు. దీనివల్ల రూ. 114 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీ, ముంబైకి చెందిన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలతో సహా పలువురిని నిందితులుగా చేర్చారు. 99 మంది సాక్షుల జాబితాను సమర్పించారు. విచారణ పూర్తయిందని పేర్కొంటూ సీఐడీ తర్వాత ఒక నివేదికను విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టుకు సమర్పించింది.
ఈలోగా, ఫైబర్నెట్ మాజీ ఎండీ నవంబర్ 24న కోర్టుకు ఒక అఫిడవిట్ను సమర్పించారు. ఈ కేసులో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగలేదని ఆయన అందులో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత ఎండీ గీతాంజలి శర్మ కూడా ఇదే వాదనలకు మద్దతుగా అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు.
కోర్టు తుది తీర్పు వెలువరించడానికి ముందు, ఫైబర్నెట్ మాజీ చైర్మన్, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు గౌతమ్ రెడ్డి ఒక అభ్యంతర పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. ఈ విషయంలో తన వాదన కూడా వినాలని ఆయన వాదించారు. అయితే, ఆ పిటిషన్లో విశ్వసనీయత లేదని పేర్కొంటూ కోర్టు దానిని తిరస్కరించింది. ఆ తర్వాత కోర్టు ఫైబర్నెట్ కేసును కొట్టివేసింది.
సీబీఐ కూడా ఆ ఆరోపణలను నిరూపించలేకపోయిందని, వాటిని నిరాధారమైనవిగా పేర్కొందని కూడా గమనించాలని తెలిపింది. ఈ కేసు కొట్టివేత, 2024 ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ లబ్ధి కోసమే ఈ కేసు పెట్టారనే వాదనలకు బలం చేకూర్చింది.