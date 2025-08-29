తెలుగు భాష, సంస్కృతిని పరిరక్షించడానికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి వుంది.. కందుల దుర్గేష్
విశాఖపట్నంలో శుక్రవారం జరిగిన తెలుగు భాషా దినోత్సవ వేడుకల్లో గిడుగు వెంకట రామమూర్తికి పర్యాటక, సంస్కృతి, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ నివాళులర్పించారు, ఆయనను "వ్యావహారిక భాషకు గొడుగు పట్టిన గొప్ప వ్యక్తి" అని ప్రశంసించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన దుర్గేష్ గిడుగు వెంకట రామమూర్తి అవార్డులు పొందిన 14 మంది గ్రహీతలను సత్కరించారు. ప్రతి అవార్డు గ్రహీతకు రూ. 25,000 నగదు బహుమతి, జ్ఞాపిక, శాలువాను అందజేశారు.
కళ, సాహిత్య రంగాలలో అత్యుత్తమ కృషిని ఈ అవార్డులు గుర్తించాయి. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వం పాలను ఆధునీకరణ వేగమవుతుందన్నారు.
అలాగే సాంకేతిక పురోగతి ఉన్నప్పటికీ, తెలుగు భాష, సంస్కృతిని పరిరక్షించడానికి తమ సర్కారు కట్టుబడి ఉందని మంత్రి పునరుద్ఘాటించారు. తెలుగు కవిత్వం, నాటకాన్ని జరుపుకునే ప్రధాన సాంస్కృతిక ఉత్సవం అయిన నంది నాటకోత్సవం నవంబర్, డిసెంబర్లలో నిర్వహించబడుతుందని మంత్రి ప్రకటించారు.