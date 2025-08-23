Telanagana doctor posts: తెలంగాణలో 1,623 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్
తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుక్రవారం 1,623 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడంతో తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్లో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల సంఖ్య పెరగనుంది. 1,623 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని ఆరోగ్య మంత్రి సి దామోదర్ రాజ నర్సింహ వైద్య- ఆరోగ్య సేవల నియామక బోర్డు (MHSRB)ని ఆదేశించారు. శుక్రవారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ నియామకంతో, తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ (TVVP) పరిధిలోని ఆసుపత్రులలో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగనుంది. జిల్లా ఆసుపత్రులు, ఏరియా ఆసుపత్రులు, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లలో వైద్య సేవలు మరింత మెరుగుపడతాయని భావిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు మరింత అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇప్పటివరకు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరోగ్య శాఖలో దాదాపు 8,000 పోస్టులను భర్తీ చేసింది.
మరో 7,000 పోస్టులకు నియామక ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్లో సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ స్పెషలిస్ట్లు- తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థలో మెడికల్ ఆఫీసర్ స్పెషలిస్ట్ పోస్టుల కోసం బోర్డు వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్లో అర్హత కలిగిన వ్యక్తుల నుండి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు సెప్టెంబర్ 8, 2025న ప్రారంభించబడుతుంది.