Heatwave Warning: ఏపీలోని 64 మండలాల్లో వేడిగాలులు.. వర్షాలు.. జాగ్రత్త

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) శనివారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లో హీట్వేవ్ పరిస్థితులు, అధిక ఉష్ణోగ్రతల గురించి హెచ్చరించింది. విజయనగరం, మన్యం, పోలవరం, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని 64 మండలాల్లో వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నెలకొన్న తీవ్రమైన ఎండలు, అధిక తేమ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించినట్లు జైన్ తెలిపారు. కాగా, శుక్రవారం నాడు 20 జిల్లాల్లోని 252 మండలాల్లో తీవ్రమైన ఎండ ప్రభావం కనిపించిందని, ఈ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 41 డిగ్రీల సెల్సియస్ను మించాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అత్యధికంగా పల్నాడు జిల్లాలోని పిడుగురాళ్లలో 45.9 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో నెల్లూరు జిల్లాలోని గూడూరులో 45.5 డిగ్రీలు, అలాగే కృష్ణా జిల్లాలోని పెదపారుపూడి, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని తోర్రగడిపాడులో 45.1 డిగ్రీల చొప్పున ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
గుంటూరు జిల్లాలోని చేబ్రోలులో ఉష్ణోగ్రత 44.1 డిగ్రీలకు, బాపట్ల జిల్లాలోని కారంచేడులో 44 డిగ్రీలకు, నంద్యాల జిల్లాలోని సంజామల మరియు కడప జిల్లాలోని కొడూరులలో 43.2 డిగ్రీలకు చేరుకుంది. ఇంతలో, దక్షిణ ఒడిశా నుండి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ వరకు విస్తరించి ఉన్న ఒక వాతావరణ ద్రోణి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణ పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉందని ఆయన తెలిపారు.
ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ ప్రభావంతో శనివారం నాడు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖపట్నం, చిత్తూరు- తిరుపతి జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం, సోమవారం నాడు వాతావరణం నుండి కొంత ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది.
ఆయా జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. తీవ్రమైన ఎండల నుండి రక్షణ పొందేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఏపీఎస్డీఎంఏ ప్రజలకు సూచించింది. అదే సమయంలో, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసేటప్పుడు చెట్ల కింద నిలబడవద్దని రైతులు, కూలీలు, గొర్రెల కాపరులను హెచ్చరించింది.