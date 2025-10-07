తిరుమలలో 3 గంటల పాటు భారీ వర్షం.. ఇబ్బందులకు గురైన భక్తులు
తిరుమలలో మంగళవారం దాదాపు మూడు గంటల పాటు భారీ వర్షం కురిసింది. ఆలయ ప్రాంగణం, పరిసర ప్రాంతాలు జలమయం కావడంతో, దర్శనం తర్వాత తమ గదులకు తిరిగి వెళ్లి లడ్డూ అమ్మకపు కేంద్రాలను సందర్శించడానికి ప్రయత్నించే భక్తులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు.
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవ వేడుకల కోసం ఇటీవల ఏర్పాటు చేసిన షెడ్లను భక్తులు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోవడంతో గాలిలో చలి తీవ్రమైంది.
దర్శనం అనంతరం వసతి గదులకు వెళ్లడంలో కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఘాట్ రోడ్లలో వాహనదారులు జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. కొండచరియలు విరిగే ప్రమాదం ఉన్నందున సిబ్బందిని అప్రమత్తంగా మోహరించారు.