Man: సోదరుడిని కత్తితో పొడిచి చంపేసిన వ్యక్తికి జీవిత ఖైదు
2016లో తన సోదరుడు కృష్ణను హత్య చేసినందుకు విశాఖపట్నంలోని II అదనపు జిల్లా జడ్జి కోర్టు బురక దుర్గారావుకు జీవిత ఖైదు విధించింది. బాధితుడి కుటుంబానికి రూ. 3 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని కూడా కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ సంఘటన వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. పాత కక్ష్యలు కారణంగా దుర్గారావు కృష్ణ మెడపై కత్తితో పొడిచాడు. కృష్ణను కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
కానీ నాలుగు రోజుల తర్వాత తీవ్ర రక్త నష్టం కారణంగా మరణించారు. మొదట్లో, ఈ కేసును ఐపీసీ సెక్షన్ 307 (హత్యాయత్నం) కింద నమోదు చేశారు. కృష్ణ మరణం తర్వాత, దానిని సెక్షన్ 302 (హత్య)గా మార్చారు. దాడిని చూసిన మృతుడి మరో సోదరుడు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆధారాలు, సాక్షుల కథనాలను పరిశీలించిన తర్వాత, న్యాయమూర్తి సి.కె. గాయత్రి దేవి దుర్గారావును ఐపీసీ సెక్షన్ 302 కింద దోషిగా నిర్ధారించి జీవిత ఖైదు విధించారు.