పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి కావడం దురదృష్టకరం: కల్వకుంట్ల కవిత (video)

భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) శాసనమండలి సభ్యురాలు (ఎమ్మెల్సీ) కల్వకుంట్ల కవిత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి కావడం దురదృష్టకరమని కల్వకుంట్ల కవిత ఒక మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వ్యాఖ్యానించారు.

యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైయస్ఆర్‌సిపి) తప్ప రాష్ట్రంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకున్నందుకు పవన్‌ను విమర్శించారు. "పవన్ కళ్యాణ్ సీరియస్ రాజకీయ నాయకుడు కాదు, ఆయన ప్రకటనలకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు" అని కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల హిందీ నేర్చుకోవాలని ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రజలు ఎలా స్పందిస్తారనే ప్రశ్నకు కవిత ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఇంటర్వ్యూ వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

పవన్ కళ్యాణ్ తన తొలి రాజకీయ వైఖరి నుండి వైదొలిగారని ఆమె విమర్శించారు. "తన రాజకీయ ప్రయాణం ప్రారంభంలో, పవన్ కళ్యాణ్ వామపక్ష భావజాలాన్ని స్వీకరించినట్లు కనిపించాడు. చే గువేరా తనకు స్ఫూర్తి అని చెప్పుకుంటూ, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ (CPI), భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ (మార్క్సిస్ట్) (CPI(M)) లతో కూడా పొత్తు పెట్టుకున్నాడు" అని కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు.

"అయితే, వామపక్ష భావజాలాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత, అతను హిందూత్వ వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడు. భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి)తో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు. ఇది అతని ప్రవర్తనలో మార్పులను తీసుకువచ్చింది" అని కవిత జోడించారు.

అంతేగాకుండా పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు హిందూత్వం పట్ల మితిమీరిన భక్తిని పెంచుకున్నాడు. ఆమె అతని ప్రకటనలు అస్థిరంగా, పొందిక లేనివిగా వున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు. "అతను రేపు తమిళనాడు వెళ్లి హిందీని రుద్దడం గురించి మాట్లాడినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు.

పవన్ కళ్యాణ్ తన రాజకీయ పార్టీని స్థాపించిన 15 సంవత్సరాల తర్వాత శాసనసభ సభ్యుడిగా (ఎమ్మెల్యే) ఎన్నికయ్యారని, ఊహించని విధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు దురదృష్టకరమని కల్వకుంట్ల కవిత ఎత్తి చూపారు.

Unfortunately He became a Deputy CM

" @PawanKalyan is not a serious Politician. "

- BRS MLC,KCR Daughter Kavitha pic.twitter.com/fmpUPdh7H7